Manchester United: Ronaldo est "ici pour aider les joueurs qui veulent apprendre"

Avant le choc entre Manchester United et Liverpool, ce dimanche à Old Trafford (17h30 sur RMC Sport 1), Cristiano Ronaldo a accordé une interview à la Premier League. L’attaquant portugais de 36 ans en profite pour exprimer son bonheur d’avoir retrouvé les Red Devils et sa volonté de partager son expérience avec ses partenaires.

Il n’a pas mis longtemps à retrouver ses marques à Manchester United. Douze ans après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a réenfilé son maillot rouge comme s’il ne l’a jamais enlevé. Ou presque. L’attaquant portugais, débarqué libre en toute fin de mercato, s’est tout de suite mis en mode patron. Après neuf sorties, il a déjà inscrit six buts (toutes compétitions confondues). Dont un doublé face à Newcastle, le 11 septembre (4-1), pour son grand retour à Old Trafford. Un souvenir chargé d’émotion pour le sextuple Ballon d’or.

"Ce jour fait sûrement partie du top 3 ou top 5 dans ma carrière. J’étais si nerveux, a confié la star de 36 ans dans une interview accordée à la Premier League. Quand vous faites vos débuts, vous êtes nerveux. Un jour avant le match je parlais à mes amis et ma famille, ils étaient tous excités, surtout ma mère. Le jour du match, c’était bizarre, j’étais si nerveux, mais c’était bien, j’ai marqué deux buts, on a gagné. Les fans étaient incroyables, ils chantaient mon nom. Le feeling est toujours là, vous ne savez pas ce qu’il va se passer après tout ce temps sans me voir mais le feeling était bon. J’étais si heureux ce jour-là."

"Cette nouvelle génération pense différemment"

Au-delà de son apport sur le pré, Ronaldo s’investit également dans la vie de groupe. Avec sa mentalité de gagneur et la volonté de tirer ses partenaires vers le haut: "Mon deuxième jour avec le groupe, j’ai fait un discours, j’ai dit que j’étais fier d’être ici, que je voyais l’énorme potentiel dans ce club, en ces nouveaux joueurs, cette nouvelle génération. Je veux aider, avec mon expérience, avec mes buts, ma façon de jouer, j’espère que je vais aider l’équipe à jouer au top niveau, je suis ici pour ça."

Ronaldo se dit d’ailleurs disponible pour partager son immense expérience avec ses coéquipiers. Notamment les plus jeunes. "Je suis ici pour aider le club en premier lieu, les joueurs qui veulent apprendre, être proche de moi, explique CR7 avant le choc contre Liverpool, ce dimanche en championnat (17h30 sur RMC Sport 1). Je suis le même, mon éthique de travail aussi. Mais cela doit venir des joueurs, surtout les jeunes. Je ne critique personne, ce n’est pas mon rôle. Cette nouvelle génération, ceux qui sont nés vers 1990-95, ils pensent différemment concernant la vie, le foot, les problèmes. Je me rappelle de ma génération (il est né en 1985, ndlr), c’était plus dur de jouer en équipe première, plus difficile de jouer pour Manchester United, même en sélection. Regardez maintenant, c’est plus facile, ils ne poussent pas autant pour y arriver. C’est mon point de vue. Je suis ici pour aider les jeunes s’ils le veulent. Je suis là tous les jours, mais cela doit venir d’eux."

"Il faut se sacrifier pour le club"

Malgré son âge et sa longévité au top niveau, le meilleur buteur de l’histoire du foot conserve la même détermination sur le terrain. "Ma rage est la même, ma mentalité aussi, ma philosophie de jeu aussi, résume-t-il. J’ai changé ma façon de jouer, j’étais plus un ailier avant de quitter Manchester, j’étais surement plus rapide, plus dribbleur. Maintenant, je suis plus objectif, je m’économise plus pour les bons moments, ceux pour tuer le match. J’ai plus d’expérience, je sais quand courir et quand rester. J’ai toujours cette envie de gagner des trophées, je suis toujours motivé, j’ai toujours envie d’apprendre, c’est ma mentalité."

Manchester United, qui n’a plus remporté le moindre trophée depuis 2017, compte sur son taulier pour dépoussiérer son palmarès. "Le plus important dans le foot est de gagner des titres, rappelle Ronaldo. Manchester doit penser comme ça. Ce sera difficile, bien sûr. Il y a eu du changement, les joueurs sont différents, avec un nouveau schéma tactique. Mais ce n’est pas un problème, il faut penser positif, y croire, être ensemble, se sacrifier pour le club. Si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas possible. J’y crois, il y a un gros potentiel, des joueurs incroyables, il faut viser haut. J’espère qu’on gagnera quelque chose cette saison".