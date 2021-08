Manchester United: Solskjar souhaite prolonger ses cadres dont Pogba

Ole Gunnar Solskjar, entraineur de Manchester United, a mis la pression sur ses dirigeants à l’issue de la victoire contre Leeds (5-1) lors de la première journée de Première League. Il souhaite absolument prolonger cinq joueurs dont le français Paul Pogba, en fin de contrat à l’issue de la saison.

Manchester United a parfaitement débuté sa saison en Premier League avec une large victoire, 5-1, contre Leeds grâce notamment à son duo: Bruno Fernandes et Paul Pogba. Quelques heures après la rencontre, l’entraineur Ole Gunnar Solskjar a émis le souhait de prolonger les deux hommes ainsi que trois autres cadres.



Le milieu de terrain, Bruno Fernandes, qui a inscrit un triplé ce week-end, est sous contrat jusqu’en juin 2025 émarge à 100 000 de livres soit environ 118 000 euros par semaine selon the Sun. Le média britannique explique que le Portugais est déjà en négociation pour une revalorisation, qui lui permettrait de faire partie des joueurs les mieux payés du club.



L’entraineur Norvégien souhaiterait également que ses dirigeants parviennent à prolonger les contrats d’Harry Maguire, lié au club jusqu'en 2025, Marcus Rashford et Luke Shaw qui seront libres dans deux ans.

The Sun affirme que les joueurs pourraient percevoir entre 290 000 et 350 000 euros par semaine car Ole Gunnar Solskjaer souhaiterait qu’il n’y est pas de différence de salaire entre ses joueurs.

Pogba plus que jamais sur le départ ?

Paul Pogba, en fin de contrat à l’issue de la saison, est annoncé notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Si la piste s’est légèrement refroidie avec l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale, l’international Français pourrait faire une dernière saison du côté de Manchester avant de partir libre en fin de saison.



En attendant, les hommes d’Ole Gunnar Solskjar devront confirmer leur belle victoire, dimanche (15h) sur la pelouse de Southampton pour le compte de la deuxième journée de championnat d’Angleterre.