Manchester United: Ten Hag aurait montré des extraits du 7-0 à ses joueurs pour les "mettre en colère"

Humiliés dimanche soir à Anfield contre Liverpool (défaite 7-0), les Red Devils ont été la cible de nombreuses critiques en Angleterre. En réaction, l'entraîneur mancunien Erik Ten Hag leur a montré des images de cette correction à ses joueurs, lundi, pour attiser leur colère et tenter de reconstruire leur confiance. De plus, ceux-ci devraient bénéficier de davantage de séances avec un psychologue du sport présent au club.

La claque infligée dimanche soir par Liverpool à son rival Manchester United (7-0), lors de la 26e journée de Premier League, a fait les choux gras de la presse britannique. Une raclée aussi humiliante, cela ne s’était produit que deux fois dans l’histoire du club mancunien, en 1926 contre Blackburn et face à Aston Villa en 1930, à chaque fois sur le même score, et toujours loin de ses bases. Des statistiques qui en disent long sur la détresse connue à Anfield par Bruno Fernandes et ses coéquipiers.

Ten Hag veut "mettre ses joueurs en colère" pour tenter de rebooster la confiance de son groupe

Ce naufrage, les Red Devils vont désormais tenter de le digérer pour repartir de l'avant, alors qu'ils sont toujours accrochés à la 3e place en championnat. Et pour cela, le manager de l'équipe, Erik Ten Hag, a eu une idée. Lundi, le Néerlandais a réuni ses hommes pour avoir une discussion avec eux sur cette lourde défaite. En substance, son message était le suivant : "ce qui s'est passé ne détruit pas tout le bon travail que nous avons fait cette saison". L'idée derrière son speech était claire, à savoir ne pas céder à la panique et perdre toute la confiance emmagasinée jusque-là, à travers notamment le succès en Carabao Cup.

Après leur avoir annoncés qu'ils allaient pouvoir bénéficier de davantage de séances avec le psychologue du sport Rainier Koers, amené au club par ten Hag, l'entraîneur a diffusé quelques clips vidéos de la rencontre face aux Reds pour "mettre en colère" ses joueurs, rapporte le Daily Mail. Une méthode qui fait écho au silence que ten Hag aurait exigé dimanche soir dans les vestiaires afin que Raphaël Varane et ses partenaires puissent écouter les célébrations de Liverpool.

Manchester United n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort puisque le club le plus titré d'Angleterre (20 succès) va retrouver les pelouses dès ce jeudi en Ligue Europa face au Betis à Old Trafford. Un bon moyen de se remettre en selle rapidement... ou de précipiter un peu plus la crise au sein du club mancunien ?