Liverpool-Manchester United: ouverture d'une enquête après l'intrusion d'un fan sur le terrain

Au lendemain de la victoire écrasante de Liverpool sur sa pelouse face à Manchester United (7-0), les Reds ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour "identifier et exclure l’individu entré sur le terrain" lors de la célébration du dernier but.

La fête était totale à Liverpool ce dimanche. Un peu trop même. Lors de la correction infligée par les Reds à Manchester United ce dimanche (7-0), lors de la 26e journée de Premier League, un supporter est entré sur la pelouse d'Anfield pour célébrer le dernier but de son équipe inscrit par Roberto Firmino.

Fou de joie, ce dernier a glissé avant de heurter et blesser Andy Robertson, de quoi provoquer une grosse colère de Jürgen Klopp. Une fois l'euphorie retombée, Liverpool a publié un communiqué ce lundi pour dénoncer le comportement "dangereux" et "illégal" de ce fan, qui sera sévèrement puni.

>> Revivez Liverpool-Manchester United (7-0)

Les Reds se relancent

"Il n'y a aucune excuse à ce comportement inacceptable et dangereux. La sûreté et la sécurité des joueurs, des collègues et des supporters sont primordiales. Le club va maintenant suivre sa procédure de sanctions formelles et a suspendu le compte de l'auteur présumé de l'infraction jusqu'à ce que la procédure soit terminée, avertit Liverpool dans un communiqué. S'il est reconnu coupable de l'infraction consistant à pénétrer sur le terrain sans autorisation, le contrevenant risque un casier judiciaire et une interdiction à vie d'Anfield et de tous les stades de Premier League."

Après sa victoire éclatante, Liverpool se relance dans la course à la Ligue des champions. Désormais 5es, les Reds ne comptent que trois points de retard - et un match en retard - sur Tottenham, actuellement 4e et dernier qualifié pour la C1. Les joueurs de Jürgen Klopp restent toutefois à sept longueurs de leur victime du week-end, toujours troisième du championnat.