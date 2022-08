Manchester United: "Tourne la page", Larqué déçu par la fin de carrière de Ronaldo

Consultant pour RMC Sport, Jean-Michel Larqué estime que Cristiano Ronaldo est en train de gâcher sa fin de carrière. L'attaquant portugais se trouve toujours à Manchester United à deux jours de la fin du mercato, malgré ses envies de départ.

Cristiano Ronaldo n'a toujours pas trouvé un nouveau point de chute, à deux jours de la fin du mercato. L'attaquant de 37 ans a manifesté son envie de quitter Manchester United, lui qui a toujours une année de contrat. Consultant pour RMC, Jean-Michel Larqué regrette cette fin de carrière pour le quintuple Ballon d'or.

"C'est un garçon qui a du mal à tourner la page, a estimé Jean-Michel Larqué. Je ne l'ai pas fait comme ça parce que je n'avais pas le courage mais j'ai toujours admiré le fait que Michel Platini, en pleine gloire, se retire. Que Zinédine Zidane se retire sur une finale de Coupe du monde même s'il a été expulsé, c'est fabuleux."

"On ne retiendra pas sa fin de carrière"

En restant à Manchester United, Cristiano Ronaldo ne pourrait pas disputer la Ligue des champions. Avec l'arrivée d'Erik ten Hag, il ne semble pas avoir la garantie non plus d'être un titulaire, lui qui est resté sur le banc lors des deux derniers matchs.

Marcus Rashford occupe en ce début de saison la pointe de l'attaque, soutenu sur le côté gauche par Jadon Sancho et bientôt sur le côté droit par Antony, le Brésilien qui a coûté 100 millions d'euros.

Si la piste du Sporting Portugal, son club formateur, a été avancée ces derniers jours, rien n'indique pour l'instant un quelconque transfert pour Ronaldo. La saison dernière, pour son retour à Manchester United, CR7 s'était distingué par 24 buts toutes compétitions confondues en 39 matchs.

Reste à savoir si Cristiano Ronaldo, qui participera à la Coupe du monde en fin d'année avec le Portugal, aura l'occasion de faire aussi bien cette année. Que ça soit à Manchester United ou ailleurs. "Cristiano, malheureusement, on ne retiendra pas sa fin de carrière et heureusement pour lui. On retiendra ses grandes heures. Tourne la page, Cristiano!", a conseillé Jean-Michel Larqué. Le crépuscule d'une idole.