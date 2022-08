Mercato: Manchester United fait sauter la banque pour s'offrir Antony

Manchester United a sorti le chéquier pour s'offrir les services de l'ailier brésilien, Antony (22 ans) en provenance de l'Ajax Amsterdam. Le transfert - estimé à 100 millions d'euros - a été officialisé ce mercredi.

Objet de rumeurs depuis quelques semaines, le transfert d'Antony à Manchester United est désormais officiel. le club anglais a annoncé la nouvelle ce mardi pour un montant record de 100 millions d'euros (dont 20 de bonus), selon les estimations de la presse anglaise. Il s'agit du plus gros transfert de l'été, alors que le mercato se termine le 31 août à 23h59 pour les cinq grands championnats.

C'est la fin d'un interminable bras de fer entre les deux clans, puisqu'Antony avait publiquement annoncé sa volonté de quitter le club néerlandais dans une interview donnée au journaliste italien Fabrizio Romano. "Depuis février, mes agents sont allés à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau challenge et que certains clubs intéressés arriveraient avec certainement de belles offres avec eux, expliquait-il. En juin, j’ai interrompu mes vacances et suit personnellement venu pour informer les dirigeants de l’Ajax, dont le nouvel entraîneur, à propos de mon souhait de partir et qu’ils devraient considérer cette possibilité parce que c’était un projet sur deux saisons."

Plusieurs refus de la part de l'Ajax

Après une première offre de 80 millions d’euros, c’est une somme de 90 millions qui avait été proposée par Manchester United et refusée par l’Ajax. Le club néerlandais avait même proposé une prolongation à Antony au cours de l'été. "Aujourd’hui, au cours d’une réunion avec le club, j’ai exprimé mon ancienne intention de partir, mais cette fois avec une offre considérable sur la table. D’autres sont déjà arrivées! L’Ajax a refusé avec l’argument qu’ils n’ont que cinq jours pour me remplacer".

Depuis le début du mercato, l’Ajax a perdu une liste conséquente de cadres: Lisandro Martinez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Nicolas Tagliafico, Noussair Mazraoui ou encore André Onana.