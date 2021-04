Mercato: Manchester City sécurise l'avenir de Bruyne

Manchester City a officialisé la prolongation de son maître à jouer Kevin de Bruyne jusqu’en juin 2025. Le Belge étend son bail de deux années supplémentaires avec les Skyblues.

Auteur d’une performance majuscule hier face à Dortmund (2-1) et logiquement élu homme du match, Kevin De Bruyne prolonge avec Manchester City dans la foulée. Le club anglais a officialisé la nouvelle ce mercredi matin. Sous contrat jusqu’en 2023 initialement, le Belge a prolongé pour deux années supplémentaires et est désormais lié aux Cityzens jusqu’en juin 2025.

>> Les infos mercato en direct

Arrivé à l’été 2015 en Angleterre, Kevin de Bruyne est devenu l’un des milieux les plus prolifiques d’Europe. Sous la tunique de Manchester City, il a inscrit 65 buts et délivré 105 passes décisives. Rien que ça.

Le principal intéressé s’est d’ailleurs réjouit de la nouvelle : "Depuis que j’ai rejoint Manchester City en 2015, je me suis toujours senti chez moi. J’aime les fans, ma famille est installée ici à Manchester et mon propre jeu s’est très bien développé."

Le milieu belge en a aussi profité pour glisser un mot sur la relation qu’il entretient avec Pep Guardiola : "Pep et moi, on voit le football de la même manière. Avoir cette relation avec un entraîneur est si important pour moi parce que nos objectifs sont totalement alignés et nous voulons les mêmes choses."