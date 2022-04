Premier League: Everton pourrait faire l'objet d'une action en justice

Sur les trois dernières saisons, Everton a essuyé une perte à hauteur de 373 millions de livres (446 millions d'euros). Une somme trois fois plus importante que le seuil fixé par la Premier League.

Everton a-t-il enfreint une règle ? Selon les informations du Daily Mail, les Toffees pourraient faire l'objet d'une action en justice en raison des pertes abyssales sur les trois dernières saisons, à hauteur de 373 millions de livres (446 millions d'euros). Or, les clubs de Premier League ne sont autorisés à perdre que 105 millions de livres sur une période de trois ans, sachant que les investissements dans les stades et les infrastructures, le football féminin et les projets communautaires sont exemptés des calculs, et que des allocations supplémentaires ont été faites en raison de la crise sanitaire.

Pour se justifier, l'équipe de la ville de Liverpool s'est appuyée sur l'impact de la pandémie, en affirmant que le Covid-19 lui a coûté 170 millions de livres (203 millions d'euros) sur les deux dernières saisons, dont 103 millions de livres (123 millions d'euros) exclusivement l'an dernier.

Lourde amende et perte de points ?

Ces révélations ont provoqué la colère des autres clubs du championnat, qui sont loin d'avoir enregistré autant de pertes. À titre de comparaison, Chelsea et Arsenal suivent avec des pertes respectives globales de 222 et 213 millions de livres sterling (265 et 254 millions d'euros). Surtout qu'Everton a conclu un accord avec la Premier League afin d'éviter d'être en infraction avec le règlement, ce qui n'a pas plu aux rivaux. Le malaise s'est agrandi avec le retard de la publication des comptes pour la saison 2020-2021.

Les clubs mécontents étudient leurs options et n'excluent pas de poursuivre Everton dans une affaire qui serait similaire à l'action en justice engagée contre Derby County en Championship. Everton risque une lourde amende et une déduction de points. Pas forcément idéal, alors que l'équipe de Franck Lampard se bat pour sa survie en Premier League. Actuellement 17es, les Toffees n'ont que trois points d'avance sur la zone rouge, avec deux matchs en retard à disputer, dont un face à Burnley mercredi.