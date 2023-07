Premier League: Jay-Z préparerait une offre pour racheter Tottenham

Le célèbre rappeur et producteur Jay-Z songerait à devenir actionnaire de Tottenham. L’artiste préparerait une offre avec d’autres investisseurs en cas de mise en vente du club anglais par son actuel propriétaire.

Les affaires sont les affaires et les ennuis judiciaires de Joe Lewis pourraient bien profiter à Jay-Z. L’actuel propriétaire de Tottenham fait face à la justice américaine et le rappeur souhaiterait le décharger de son investissement en Premier League.

Selon les informations du Daily Express US, le mari de Beyoncé voudrait racheter les Spurs si Joe Lewis est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés outre-Atlantique. Agé de 53 ans et avec comme principale expérience dans le monde du football une société d'agent de joueurs, Jay-Z débarquerait en Premier League grâce au soutien d’un groupe de plusieurs investisseurs.

Jay-Z à la tête d’une fortune de plus de deux milliards

Un temps actionnaire de la franchise NBA des Nets de Brooklyn, Jay-Z a déjà cherché à prendre pied dans le football et avait un temps jeté son dévolu sur Arsenal. Fan des Gunners version Thierry Henry, l’artiste n’avait finalement pas été choisi comme investisseur et pourrait donc tenter sa chance chez le rival. Mais la vente de Tottenham n’en demeure qu’au stade de l’hypothèse.

D’abord, si Jay-Z est actuellement le rappeur le plus riche du monde avec une fortune estimée par Forbes à environ 2,3 milliards d’euros, le club anglais est lui estimé à 2,5 milliards d’euros. Par conséquent, cela représenterait un gros engagement financier pour lui. Un investissement qu’il devra donc partager avec plusieurs associés.

Tottenham n’est pas à vendre

Ensuite, et cela a son importance, Joe Lewis n’est (pour le moment) pas vendeur. Inquiété par la justice américaine pour des soupçons de malversations financières dont plusieurs délits d’initiés entre 2013 et 2021, l’homme d’affaires de 86 ans nie les faits qui lui sont reprochés et qui pourraient l’envoyer derrière les barreaux pour plusieurs années ou lui valoir une très grosse amende.

Pas encore reconnu coupable par le tribunal, Joe Lewis n’a donc aucunement besoin de vendre les Spurs pour le moment. Et même en cas de condamnation, rien ne pourrait l’obliger à se séparer du club présidé par Daniel Levy. Après avoir manqué une opportunité avec Arsenal, Jay-Z va devoir se montrer convaincant pour acheter Tottenham. Sinon, le musicien pourrait bien rater le coche.