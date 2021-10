Premier League: le best-of des parades folles de Mendy pour sauver Chelsea à Brentford

Chelsea s’est imposé sur le terrain de Brentford ce samedi (1-0) lors de la huitième journée de Premier League. Si Ben Chilwell a marqué l’unique but du match, Edouard Mendy lui a volé la vedette avec de nombreux arrêts pour sécuriser la victoire des Blues.

On attendait Romelu Lukaku ou encore le revanchard Timo Werner mais c’est finalement le duo Chilwell-Mendy qui a porté Chelsea, lors de son déplacement à Brentford ce samedi pour la huitième journée de Premier League. Un but du latéral anglais juste avant la mi-temps et plusieurs parades décisives du gardien sénégalais ont offert une victoire capitale aux Blues (1-0).

Malmenés par un promu surmotivé avec une fin de match dingue, les protégés de Thomas Tuchel ont tremblé dans les dernières minutes. Au bout du suspense et dans la douleur, le club londonien retrouve le sommet du classement, après avoir laissé son trône à Liverpool l’espace de quelques heures.

"C'était très difficile. Les vingt dernières minutes, nous avons montré la mentalité que nous devons montrer toute la saison. Brentford a connu un excellent début de saison et les fans dans le stade sont brillants, a lancé Ben Chilwell auprès de la Premier League. Les vingt dernières minutes ont été un Enfer sur Terre. Nous devons remercier Edou (Mendy). C'est un gardien incroyable, et il obtient le respect qu'il mérite."

Mendy, héros du match

Les statistiques retiendront l’unique buteur du match mais Edouard Mendy est probablement le vrai héros de cette rencontre. Du pied droit, du pied gauche, de la main droite, de la main gauche… et même de la tête, le gardien de Chelsea a écœuré un à un les attaquants de Brentford avec un total de six arrêts.

Le Sénégalais en a profité pour boucler son 20e match de Premier League sans prendre de but. Le tout en seulement 38 apparitions. Seuls Petr Cech, Pepe Reina, Roy Carroll et Alisson Becker ont réussi pareille performance en moins de matchs. Cela situe un peu le bonhomme.

L’ancien joueur du Stade Rennais a livré une prestation fantastique sur le terrain des Bees. Impérial aussi bien dans les airs que sur sa ligne, Edouard Mendy a encore impressionné. Au plus fort de la domination des locaux, lancés dans un ultime effort pour tenter d’égaliser, le Sénégalais a enchaîné plusieurs arrêts de grande classe.

On a même touché au sublime lorsque le portier de 29 ans a sorti une claquette fabuleuse sur un retourné de Christian Norgaard au bout du temps additionnel. Si Chelsea a gagné ce samedi, c’est l’œuvre d’Edouard Mendy qui a bien mérité le titre d’homme du match.

>> La Premier Leagu est à suivre sur RMC Sport