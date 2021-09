Manchester United éliminé dès son entrée en lice en League Cup

Manchester United s'est fait éliminer de la League Cup dès son entrée en lice en 16e de finale, mercredi, en s'inclinant à domicile face à West Ham (0-1), qui a pris sa revanche quatre jours après sa défaite en Premier League.

La quête de trophée de Manchester United cette saison ne passera plus par la Coupe de la Ligue, les Red Devils ayant été éliminés mercredi chez eux par West Ham (1-0), en 16e de finale, mercredi. Au coup d'envoi, il ne restait pas un joueur titulaire de l'équipe qui avait battu in extremis ces même Hammers chez eux en championnat, ce week-end (2-1).

West Ham face à l'autre monstre de Manchester au tour suivant

Mis à part Dean Henderson dans le but, qui a multiplié les arrêts en fin de match pour garder son équipe dans le match, la plupart des présents - à l'image d'Anthony Martial, titularisé en pointe mais très discret -, n'auront pas marqué des points auprès d'Ole Gunnar Solskjaer.

Surpris dès la 9e minute par un but de Manuel Lanzini (1-0), les Red Devils n'ont pas réussi à revenir, malgré la transversale touchée par Juan Mata trois minutes plus tard. Le tirage au sort, effectué après les matches de mercredi, n'a pas été tendre pour les Londoniens, qui accueilleront le quadruple tenant du titre, City en huitième de finale.

Chelsea et Tottenham ont eu chaud

Du côté des autres clubs de la capitale, Chelsea, contre Aston Villa, et Tottenham, à Wolverhampton, ont eu besoin des tirs au but pour passer. Timo Werner avait ouvert le score pour les Blues peu après la pause (54e), mais Cameron Archer avait égalisé 10 minutes plus tard. Lors de la séance fatidique, Ashley Young, sur la barre, et Marvelous Nakamba, sur un arrêt de Kepa, ont raté leurs tentatives, permettant à Reece James de transformer le 5e tir décisif en pleine lucarne (4-3 ap. t.a.b.) et d'envoyer son équiper en huitième contre Southampton, à Stamford Bridge.

Les Spurs, de leur côté, pensaient avoir fait le plus dur avec des buts de Tanguy Ndomblé (1-0, 14e) et Harry Kane (2-0 23e). Mais les Wolves ont sorti les crocs par Leander Dendoncker (2-1, 38e) et Daniel Podence (2-2 58e) pour arracher les tirs au but. Avec trois tentatives ratées, l'équipe de l'ouest des Midlands a dû baisser pavillon (3-2 aux t.a.b.) pour se concentrer sur un championnat où elle n'est pas au mieux, alors que Tottenham ira défier Burnley au tour suivant.

Arsenal, lui, n'a eu en revanche aucun mal à se défaire (3-0) à domicile de AFC Wimbledon (D3), avec notamment un but d'Alexandre Lacazette sur pénalty. En huitièmes, ils recevront Leeds, alors que Liverpool fera le court déplacement jusqu'à Preston North End (D2).

Les résultats des 16es de finale de League Cup

Mardi 21 septembre

Manchester City - Wycombe (D3) 6-1

Watford - Stoke City (D2) 1-3

Fulham (D2) - Leeds 0-0 (5-6 aux t.a.b)

Burnley - Rochdale (D4) 4-1

Norwich - Liverpool 0-3

Sheffield United (D2) - Southampton 2-2 (2-4 aux t.a.b)

Brentford - Oldham (D4) 7-0

QPR (D2) - Everton 2-2 (8-7 aux t.a.b.)

Wigan (D3) - Sunderland (D3) 0-2

Preston North End (D2) - Cheltenham (D3) 4-1

Mercredi 22 septembre

Brighton - Swansea (D2) 2-0

Manchester United - West Ham 0-1

Chelsea - Aston Villa 1-1 (4-3 aux t.a.b.)

Wolverhampton - Tottenham 2-2 (2-3 aux t.a.b.)

Milwall (D2) - Leicester City 0-2

Arsenal - AFC Wimbledon (D3) 3-0