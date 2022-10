Premier League: Martial égale le total de buts de Cantona avec Manchester United

Double buteur dimanche lors de la déroute des Red Devils contre Manchester City (6-3), Anthony Martial est revenu à hauteur de la légende tricolore Eric Cantona. Les deux hommes ont inscrit pas moins de 81 buts avec Manchester United.

Anthony Martial n'est plus qu'à un but de devenir le meilleur buteur français de l'histoire de Manchester United. Auteur d'un doublé dimanche lors du derby face à City (défaite 6-3), l'international français (30 sélections) est revenu à hauteur d'un certain Eric Cantona, légende vivante des Red Devils.

81 buts avec United, Martial 15e meilleur buteur de l'histoire du club

Selon les données récoltées par le site Transfermarkt, le joueur de 26 ans a en effet inscrit ses 80 et 81es buts avec United, soit autant que le "King". Reste que ce dernier garde un temps d'avance : il n'a eu besoin que de 181 matchs officiels avec le club mancunien pour atteindre cette marque, tandis que Martial a disputé 271 rencontres pour revenir à hauteur de Cantona.

Les deux hommes figurent à la 15e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club, loin derrière l'intouchable Wayne Rooney (253 buts en 559 matchs).

Quand Canto le comparaît à Ronaldo

En mai 2016, le "King" avait adoubé l'ancien joueur de l'OL et de Monaco lors d'une interview accordée à la chaîne officielle du club, en faisant un parallèle très élogieux avec le Brésilien Ronaldo. Après une première saison aboutie en Premier League avec les Red Devils (17 buts toutes compétitions confondues), Cantona expliquait : "Je pense que Martial est le même genre de joueur que Ronaldo. Il est habile, il veut marquer des buts et il a une bonne vision."

Six ans plus tard, Martial ne compte pas encore deux Ballons d'or ni deux titres de champion du monde avec sa sélection. Mais son retour en forme va sans nul doute offrir de nouvelles options à son entraîneur, Erik Ten Hag, pour tenter de redresser la barre avec United. Pour ce qui est de la liste de Didier Deschamps en vue du prochain Mondial au Qatar, le natif de Massy semble partir de plus loin.