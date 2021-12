Premier League: Origi sauve Liverpool à Wolverhampton, les Reds leaders

Liverpool s’est contenté d’un succès sur la plus petite des marges (1-0) ce samedi sur le terrain des Wolves lors de la 15e journée de Premier League. Avec cette victoire précieuse, les Reds s’emparent de la place de leader du championnat après la défaite de Chelsea.

Etincelant depuis quelques semaines avec quatre buts en moyenne lors de ses quatre dernières sorties en Premier League, Liverpool a peiné pour trouver la faille ce samedi à Wolverhampton (1-0) lors de la 15e journée de la saison.

Malgré un match globalement maîtrisé et dominé par les partenaires de Mohamed Salah, l’efficacité n’était pas de mise pendant ce duel disputé au Molineux Stadium. Mais un but de Divock Origi dans les derniers instants de la rencontre a offert une précieuse victoire à l’équipe de Jürgen Klopp en vue de la course au titre.

Le trident des Reds en échec

Seulement septième du classement du Ballon d’or, très loin de Lionel Messi, Mohamed Salah espérait bien marquer son vingtième but de la saison en autant de matchs toutes compétitions confondues. Mais à l’image de ses compère Diogo Jota et Sadio Mané, le Pharaon d’Anfield était dans un jour sans.

Si Liverpool a maîtrisé son sujet avec plus de 67% de possession du ballon, les Reds ont trop peu cadré pour inquiéter José Sa dans les buts des Wolves. Sur les 17 tirs de Liverpool pendant ce match, seulement cinq ont trouvé le cadre.

Trop peu pour espérer mieux face au bloc mis en place par Bruno Lage. Arcboutés en défense, les joueurs de Wolverhampton ont montré pourquoi ils n’avaient encaissé que deux buts lors des quatre dernières journées de Premier League.

Liverpool profite des galères de Chelsea grâce à Origi

Mais voilà, même dans un jour sans, Liverpool trouve des ressources pour gagner et enchaîner une quatrième victoire consécutive en Premier League. A défaut de voir les titulaires briller, le supersub Divock Origi a pris les choses en main. Entré en jeu pour les vingt dernières minutes, l’attaquant belge a marqué l’unique but du match à quelques instants du coup de sifflet final (0-1, 94e).

Divock Origi buteur contre les Wolves © AFP

Il suffisait de voir la joie de Jürgen Klopp et de ses joueurs à la fin du match pour comprendre l’importance de ce succès. Troisième avant son déplacement à Wolverhampton, Liverpool s’empare provisoirement de la première place du classement après la défaite de Chelsea dans le derby londonien contre West Ham (3-2).

En cas de contre-performance de Manchester City ce samedi soir sur la pelouse de Watford, les Reds resteront leaders à l’issue de cette 15e journée avec 34 points (contre 33 points pour les Blues et 32 points pour les Skyblues). De bon augure avant d’accueillir Aston Villa et son nouveau coach Steven Gerrard puis Newcastle dans les prochaines semaines.