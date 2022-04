Angleterre, Espagne, Italie... Les enjeux bouillants de la fin de saison en Europe

Parce qu'il n'y a pas que la Ligue 1 dans la vie, il faudra suivre de près les dernières journées de championnats en Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne, où le suspense reste à peu près entier à tous les étages. Tour d'Europe.

ANGLETERRE

City-Liverpool, une bataille brûlante pour le titre

Courant février, le titre semblait joué en Angleterre. Manchester City comptait 14 points d’avance sur Liverpool - qui possédait, certes, deux matchs en retard - et semblait filer vers un huitième sacre, le quatrième de l’ère Pep Guardiola. Mais l’arrivée du printemps a vu les Reds activer le mode rouleur compresseur. Dans le même temps, le leader a commencé à égarer quelques points en route, laissant son concurrent revenir sur ses talons. Le nul entre les deux rivaux début avril a permis d’entretenir ce suspense, qui promet un sprint final grandiose. City (1er, 80 points) n’a plus qu’une longueur d’avance sur Liverpool (2e, 79 pts), qui pense aussi à sa finale de FA Cup contre Chelsea le 14 mai. Sans oublier la Ligue des champions : Cityzens et Blues ont remporté leur demi-finale aller contre le Real (4-3) et Villarreal (2-0) et pourraient se disputer le trophée au Stade de France.

La C1 pour Arsenal ou Tottenham ?

Derrière la lutte pour le titre, rien n’est joué non plus pour les places européennes. Sauf énorme surprise, le Chelsea de Thomas Tuchel (3e, 66 pts) complètera le podium. Reste à savoir qui prendra le quatrième et dernier billet en jeu pour la Ligue des champions. Avantage pour le moment à Arsenal (4e, 60 pts), dont la confiance a été boostée par les récents succès contre les Blues (4-2) et Manchester United (3-1), qui ont mis fin à une mauvaise série. La troupe de Mikel Arteta a deux points d’avance sur son voisin Tottenham (5e, 58 pts), et cinq sur les Red Devils (6e, 55 pts). Pour la septième place, qualificative pour l’Europa Conference League, ça se jouera en théorie entre West Ham (7e, 52 pts) et Wolverhampton (8e, 49 pts).

Everton, monument en danger

Difficile de comprendre comment Everton s’est retrouvé dans ce cauchemar. Malgré un effectif a priori taillé pour se battre pour l’Europe, avec des éléments confirmés comme Jordan Pickford, Abdoulaye Doucouré et Richarlison, ce monument du foot anglais est aujourd’hui en grand danger. Pointés à la 18e place avec deux points de retard sur Burnley mais un match en moins, les Toffees pourraient se retrouver en deuxième division pour la première fois depuis 1951, et six ans après l’arrivée aux commandes du milliardaire iranien Farhad Moshiri. Le calendrier ne va pas leur faciliter la tâche. Après la réception de Chelsea dimanche, les joueurs de Frank Lampard devront se farcir des gros morceaux comme Leicester et Arsenal d’ici la fin de la saison. La situation est encore plus critique pour Watford (19e) et Norwich (20e), quasi condamnés.

ITALIE

Suspense fou entre l'Inter et Milan

Un but gag encaissé sur une boulette de son portier remplaçant. Le 22 mai, après la 38e et dernière journée de Serie A, l’Inter repensera peut-être au scénario dingue de sa défaite mercredi à Bologne (2-1). Alors qu’il pouvait profiter de ce match en retard pour reprendre la tête du classement, le champion en titre s’est sabordé tout seul sur une énorme erreur signée Stefan Radu. Un cadeau inespéré pour l’AC Milan (1er, 74 pts) toujours leader avec deux points de plus que son meilleur ennemi nerazzurri (2e, 72 pts). Les coéquipiers d’Olivier Giroud ont toutefois un gros programme devant eux avec quatre membres du top 10 à affronter pour boucler la saison : la Fio (7e), Vérone (9e), l’Atalanta (8e) et Sassuolo (10e). Le calendrier de l’Inter est plus abordable, même si la formation de Simone Inzaghi devra gérer en parallèle sa finale de Coupe d’Italie contre la Juve le 11 mai. La Vieille Dame (4e, 66 pts), elle, espère griller Naples (3e, 67 pts) pour terminer sur le podium. Gros duel également entre la Roma (5e, 58 pts) et la Lazio (6e, 56 pts) pour la Ligue Europa.

La folle remontée de la Salernitana de Ribéry

Promue en Serie A après 22 ans d'absence dans l'élite du foot italien, la Salernitana vit une saison pour le moins particulière. Sur le terrain et en interne. Le club où évolue Franck Ribéry a d’abord échappé de peu à une exclusion du championnat en trouvant un repreneur in extremis le 31 décembre. Malgré ce sauvetage en coulisses, le maintien sportif semblait impossible il y a encore quelques semaines. Mais la nomination mi-février de Davide Nicola, ex-entraîneur de l'Udinese et du Genoa, a été un choix payant. Avec trois succès sur ses trois derniers matchs, la Salernitana est remontée à la 18e place, à trois points de Cagliari, qui a un match en plus. Ça tombe bien, ces deux équipes se feront face le 8 mai prochain.

ESPAGNE

Le Real rêve d’un magnifique doublé

Avec quinze points d'avance sur le FC Barcelone et le Séville FC à cinq journées de la fin de la saison, le Real Madrid peut remporter un 35e titre de champion d’Espagne dès samedi. Il lui faut gagner ou faire match nul sur son terrain face à l'Espanyol Barcelone (16h15). Karim Benzema et sa bande peuvent aussi être sacrés s’ils perdent et que le Barça ne gagne pas le lendemain contre Majorque (21h). En cas de titre ce week-end, les festivités devraient être limitées puisque Carlo Ancelotti aura déjà le regard tourné vers la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City mercredi. Le Real va aussi rafler le titre de "Pichichi". Pour la première fois depuis 2016 (Luis Suarez), le trophée de meilleur buteur de la Liga reviendra à un autre joueur que Lionel Messi. Il est promis à Karim Benzema, auteur de 25 buts jusqu'à présent.

Après la Coupe du Roi, le Betis vise la C1

Comme pour l'Angleterre, les quatre premières places offrent en Espagne une qualification en Ligue des champions. Le Barça (2e, 63 pts), le FC Séville (3e, 63 pts) et l'Atlético (4e, 61 points) sont bien partis pour terminer derrière le Real. Mais le Betis (5e, 57 pts) n'a pas dit son dernier mot. Après avoir remporté la troisième Coupe du Roi de leur histoire le week-end dernier, les Andalous ne sont pas rassasiés. Déjà assurés de jouer la Ligue Europa l'an prochain grâce à ce succès, les partenaires de Nabil Fekir sont ambitieux. La Real Sociedad (6e, 55 pts) part de beaucoup plus loin. En bas de classement, Grenade, Levante et Alavés occupent actuellement les trois dernières places. Mais la lutte pour le maintien concerne aussi Cadix, Majorque voire Getafe.

ALLEMAGNE

Deux places encore à prendre pour la C1

Ce n'est pas en Bundesliga qu'on trouve le plus de suspense. Déjà, l'identité du champion est connue depuis une semaine. Machine à gagner sur la scène nationale, le Bayern Munich s'est offert un 32e titre, le 10e consécutif (!), confirmant son écrasante domination. Mais Julian Nagelsmann a lui-même reconnu que gagner "seulement" le titre était "insuffisant" au regard des ambitions du club, qui a déçu en étant éliminé par Villarreal dès les quarts de finale de la Ligue des champions. La saison prochaine, l'ogre bavarois sait qu'il devra trouver l'équilibre qui lui a fait défaut par séquences, la faute à un style de jeu très offensif, avec parfois cinq attaquant alignés en même temps. En attendant, le champion va pouvoir finir cet exercice en roue libre, comme le Borussia Dortmund (2e, 63 pts), qui a validé sa place en C1. Qui prendre les deux billets pour la plus prestigieuse des compétitions européennes ?

Stuttgart de retour en D2 ?

A trois journées de la fin, seulement cinq unités séparent Leverkusen (3e, 55 pts) de l'Union Berlin (6e, 50 pts). On retrouve entre les deux le RB Leipzig de Christopher Nkunku (4e, 54 pts) et Fribourg (5e, 52 pts). Plus surprenant, des clubs comme le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg sont déjà éliminés de cette course à l'Europe. Le promu Greuther Fürth est de son côté déjà relégué. L'Arminia Bielefeld (17e) risque de l'accompagner à l'échelon inférieur, alors que Stuttgart (16e), quintuple champion d'Allemagne, est bien parti pour disputer un barrage face au troisième de D2.