Tottenham: la punchline de Mourinho sur la NASA à propos des critiques

Lorsqu'il est questionné sur les critiques dont il fait l'objet cette saison, José Mourinho répond, en toute modestie, qu'il est un des meilleurs entraîneurs au monde et qu'il ne mérite donc pas d'être remis en cause. Avec une étonnante allusion à la NASA.

Il ne changera jamais. A 58 ans, José Mourinho est toujours aussi sûr de lui. Et toujours le même distributeur à punchlines. Questionné ce vendredi sur les critiques dont il fait l’objet cette saison, le "Special One" a répondu à sa façon. Cash, sans langue de bois.

A ses yeux, ceux qui osent remettre en question ses méthodes et son management n’ont pas de crédibilité. "Personne dans le monde n’irait débattre de la science spatiale avec des gars de la NASA. Mais les gens pensent pouvoir discuter de football avec l'un des managers les plus importants. C'est la beauté du football. Je m'y suis habitué. J'apprécie cela. Alors ça me va", a-t-il confié lors d’un événement organisé par un des sponsors de Tottenham.

Mourinho et ses... "Mourinistas"

Mais Mourinho compte aussi de nombreux fans et il leur a même trouvé un surnom. "Honnêtement, je tire ma force de moi-même, des gens que j'aime et des gens qui m’aiment. Il y en a beaucoup que je ne connais pas. J'avais l'habitude de les appeler les 'Mourinistas', car au Portugal, nous utilisons ‘ista’ à la fin du nom du club que nous aimons, pour exprimer notre soutien. Si vous êtes pour Mourinho, vous dites 'Mourinista'. J'ai tellement de 'Mourinistas' dans le monde", a-t-il confié.

Après 29 journées, ses Spurs occupent la sixième place de la Premier League, à trois points du top 4. Sur la scène européenne, ils ont été sortis dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa par le Dinamo Zagreb.