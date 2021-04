Tottenham: Mourinho n’a jamais autant perdu de toute sa carrière

Tottenham s’est incliné face à Manchester United, ce dimanche, lors de la 31e journée de Premier League (1-3). Une dixième défaite en championnat qui confirme les difficultés de l’équipe de José Mourinho. Depuis le début de sa carrière, il y a 21 ans, le coach portugais n’avait jamais encaissé autant de revers lors d’une même saison.

Voilà 21 ans que José Mourinho a débuté sa carrière d’entraîneur principal. Après avoir été recruteur, traducteur ou assistant, le Portugais a pris les rênes de Benfica à l’été 2000. Il est ensuite passé par l’UD Leiria, Porto, Chelsea (par deux fois), l’Inter, le Real Madrid et Manchester United. Avant de s’assoir sur le banc de Tottenham en novembre 2019. Deux décennies durant lesquelles il a empilé les punchlines, les succès et les trophées. Avec des plans de jeu souvent défensifs mais peu de défaites au final.

Autant dire que The Special One ne doit pas du tout apprécier la saison en cours. A l’aube du sprint final, son équipe est en difficulté en Premier League, cantonnée à la 6e place. Les Spurs avaient l’occasion de frapper un grand coup, ce dimanche, lors de la 31e journée. Mais ils se sont inclinés à domicile face à Manchester United (1-3). Heung-min Son avait pourtant ouvert le score, mais Fred, Edinson Cavani et Mason Greenwood ont offert une précieuse victoire aux Red Devils dans la course à la Ligue des champions. Il s’agit de la dixième défaite de Tottenham en PL cette saison. Et c’est une grande première pour Mourinho. Selon Opta, jamais le coach portugais n’avait autant perdu lors d’un championnat depuis ses débuts.

Treize défaites toutes compétitions confondues

Les Spurs ont également laissé filer 18 points après avoir mené au score. Seul Brighton fait pire dans l’élite du foot anglais. Et là encore, c’est inédit pour le "Mou". Toutes compétitions confondues, le club de la banlieue nord de Londres compte carrément 13 défaites, avec ses déconvenues en Ligue Europa (contre le Royal Antwerp et le Dinamo Zagreb) et en Coupe d’Angleterre (face à Everton). Une fois de plus, c’est la première fois que l’entraîneur lusitanien atteint ce total. Malgré ces mauvaises stats, Mourinho a refusé d’accabler ses joueurs après la défaite contre MU.

"On a perdu contre une très bonne équipe. Très forte physiquement. Mais, je ne pense pas que nous le méritions, a-t-il expliqué. Les Red Devils ont eu une grosse réaction en seconde période, ils ont mis beaucoup d’impact. Mais à 1-1, nous avons de grosses opportunités pour mener au score. J’applaudis les joueurs pour ce qu’ils ont fait sur le terrain. Ils ont tout donné. J’ai senti mes joueurs concernés dans leur attitude. Mais la réalité, c’est la réalité des chiffres. On a pris zéro point. Et la distance est grande entre nous et le top 4".