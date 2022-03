Vente de Chelsea: le directeur général de Newcastle serait intéressé

Jamie Reuben, fils de David Reuben, copropriétaire de Newcastle depuis le rachat par les Saoudiens en Octobre 2021, pourrait faire une offre pour Chelsea.

Et si une partie du consortium qui a racheté Newcastle à l'automne 2021 quittait déjà le projet pour se positionner sur Chelsea? Un scénario probable selon le Daily Mail, qui affirme que Jamie Reuben, fils de David, copropriétaire des Magpies à hauteur de 10% depuis le passage sous pavillon saoudien, souhaiterait racheter le club londonien.

Le média britannique ajoute même que Reuben voudrait construire un nouveau stade aux Blues. L'homme d'affaires, par ailleurs directeur général de Newcastle, aurait entamé des discussions pour faire une offre à titre personnel. Il bénéficie de la fortune de sa famille, qui culmine à hauteur de 10 milliards d'euros, selon Forbes, grâce à la firme Reuben Brothers, créé par son père, deuxième fortune britannique.

Son père devrait renoncer à Newcastle

Mais l'investissement de son père pourrait freiner Jamie Reuben. En effet, le réglement de la Premier League interdit d'avoir des intérêts dans plusieurs clubs. Si il veut acquérir Chelsea, l'homme d'affaires de 34 ans devra convaincre son père et son oncle de renoncer à leurs parts de Newcastle. Pas une mince affaire considérant les ambitions du club du nord de l'Angleterre.

Jamie Reuben, proche de Boris Johnson et ancien membre du conseil d'administration des Queen's Park Rangers, est loin d'être le seul candidat déclaré au rachat du géant du football anglais, puisque l'homme d'affaires américain Todd Boehly, le milliardaire suisse Hansjorg Wyss, le Turc Muhsin Bayrak et le promoteur immobilier britannique Nick Candy ont été cités parmi les potentiels acheteurs.

De plus, la vente de Chelsea a été mise entre parenthèses à la suite des sanctions prononcées par le gouvernement britannique à l'encontre de Roman Abramovich, le propriétaire russe des Blues. Le gel des ses actifs empêche, entre autres, le club de recruter, de vendre des billets pour ses matchs, d'obtenir des revenus grâce au merchandising etc... ce qui a conduit Three, le sponsor principal du champion d'Europe, à mettre fin à son contrat avec Chelsea.