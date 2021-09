PSG-Montpellier : "On doit tous être humbles", réagit Dall'Oglio après la polémique Antonetti-Mbappé

Adversaire du PSG dimanche avec Montpellier, Olivier Dall'Oglio est revenu sur les critiques de Frédéric Antonetti contre Kylian Mbappé. Pour l'entraîneur du MHSC, le joueur parisien est "un grand joueur" mais comme tout le monde, il doit rester "humble".

Comme plusieurs de ses confrères, Olivier Dall'Oglio a été interrogé sur la polémique née des déclarations de Frédéric Antonetti sur le comportement de Kylian Mbappé lors de Metz-PSG (1-2). Prochain adversaire des Parisiens, dimanche au Parc des Princes, l'entraîneur du MHSC est resté prudent.

"Je ne vais pas trop m'étendre sur des trucs comme ça, a commencé l'ex-coach brestois. Ce n'est pas toujours facile à vivre de son côté. Je ne suis pas là pour me faire l'avocat de l'un (Mbappé) ou de l'autre (Antonetti). Ce que je vois, c'est que c'est un grand joueur. Après, à tous les matches... il y a de petits accrochages. On n'est pas tous exemplaires."

Sans reprendre les termes d'Antonetti, Dall'Oglio a appelé tous les joueurs et entraîneurs à faire preuve d'humilité. "On n'est pas tous exemplaires. Aucun de nous, joueurs ou entraîneurs, n'est nickel. On doit tous être humbles."

Huitième adversaire du PSG cette saison en Ligue 1, Montpellier va tenter de faire perdre au club parisien ses premiers points du championnat, quatre jours après sa frayeur contre Metz.

"Tout le potentiel parisien ne s’est pas encore exprimé. Après ce qui ressort, c’est l’état d’esprit. Quand tu marques dans les arrêts de jeu, quand tu vois les attitudes des joueurs : hyper heureux de marquer à la fin... Ce n'est pas encore huilé, mais ils survolent quand même le championnat de France", juge le coach héraultais.

Battu quatre fois par le PSG lorsqu'il entraînait Dijon (dont une défaite 8-0) puis quatre fois avec Brest, Dall'Oglio espère enfin accrocher le leader de Ligue 1.