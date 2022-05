Trophées UNFP: l’équipe type de la saison en Ligue 1

Lors de la soirée de remise des trophées de l’UNFP dimanche, l’équipe type de la saison de Ligue 1 a été désignée. Avec quatre Parisiens, deux Marseillais, deux Lensois, deux Monégasques et un Rennais.

Après avoir élu Kylian Mbappé meilleur joueur de Ligue 1, William Saliba meilleur espoir ou encore Bruno Genesio meilleur entraîneur, la soirée des Trophées UNFP a aussi dessiné la meilleure équipe de la saison.

>>> La cérémonie des Trophées UNFP en direct

On y retrouve: Gianluigi Donnarumma (PSG) - Jonathan Clauss (RC Lens), Marquinhos (PSG), William Saliba (OM), Nuno Mendes (PSG) - Seko Fofana (RC Lens), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Dimitri Payet (OM) - Martin Terrier (Rennes), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kylian Mbappé (PSG). Soit quatre Parisiens, deux Marseillais, deux Lensois, deux Monégasques et un Rennais. Gianluigi Donnarumma a également reçu le trophée du meilleur gardien de la saison.

Tchouaméni et Clauss dans l'incertitude

Les joueurs nommés dans ce 11 ont tous été invités à monter sur la scène pour être récompensés. L’occasion pour certains de faire quelques déclarations. Aurélien Tchouaméni a notamment été interrogé sur son avenir. "Bonne question. J'ai un contrat avec Monaco. J'y suis très bien. Le plus important, c'est de bien finir la saison. On fera les comptes à la fin et on verra ce que l'avenir me réserve", a-t-il répondu.

Le Lensois Jonathan Clauss a lui aussi laissé planer le doute sur son avenir: "il me reste un an de contrat. On verra ce qu'il va se passer. Pour l'instant, c'est très flou. On verra la suite."

Nous, acteurs et dirigeants, devons mener un combat pour nettoyer les tribunes et faire en sorte que le football soit une fête.

Dimitri Payet a quant à lui profité du micro pour lancer un appel sur la sécurité dans les stades: "on a vu malheureusement des choses qui sont inacceptables cette saison. Nous, acteurs et dirigeants, devons mener un combat pour nettoyer les tribunes et faire en sorte que le football soit une fête et que tout le monde soit en sécurité." En début de saison à Nice, puis en novembre, lors d'OL-OM, il avait été touché par un jet de bouteille d’eau provenant des tribunes. Le match avait été interrompu après des scènes de tensions.