Mercato: Icardi, Luis Suarez, Denayer... l'AC Monza de Berlusconi s'active sur tous les fronts

Promu en Serie A à la fin de la saison dernière, le club de l’AC Monza est très actif sur ce mercato estival en Italie. A la manœuvre, un duo bien connu, qui a fait ses preuves lors de son passage à l'AC Milan, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani.

Pour préparer au mieux leur retour au sommet du football italien, les deux dirigeants emblématiques Silvio Berlusconi et Adriano Galliani ont fait le choix de confier la direction technique du club de Monza à François Modesto. Après un début de recrutement essentiellement axé sur des internationaux italiens, Monza aimerait frapper un grand coup en s’attachant les services de Mauro Icardi cet été…et pas seulement.



Depuis plusieurs semaines en Italie, Mauro Icardi est souvent rattaché au promu italien dans les gazettes transferts. D’après les informations de RMC Sport, cet intérêt est bien réel. L’AC Monza souhaite recruter l’attaquant du PSG cet été. Les représentants du club de Serie A ont déjà rencontré à deux reprises la compagne et représentante de l’Argentin, Wanda Nara. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, Paris veut s’en séparer. Icardi pourrait aussi profiter des gros changements opérés cet été au PSG pour retourner en Italie et par la même occasion retrouver sa ville de Milan.

Luis Suarez dans le viseur

Comme annoncé ce mercredi par RMC Sport, l'ancien de l'OGC Nice, actuellement au Chakhtar Donetsk, Marlon Santos va être prêté à Monza en Serie A. Pour Marlon c'est un retour en Serie A après une expérience en Ukraine. Si Monza n’arrive pas à boucler l’opération Icardi, un autre nom revient dans le collimateur des dirigeants italiens. Luis Suarez, libre de tout contrat, est dans le viseur de Monza pour la saison prochaine.

Le club de Silvio Berlusconi veut bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine. En l’espace de quatre ans, Monza est passé de la troisième division italienne à la promotion en Serie A. L’arrivée de Mauro Icardi ou de Luis Suarez ne serait pas le premier "grand nom" dans les rangs du club lombard. Ces dernières années, Monza avait réussi à attirer Mario Balotelli ou encore Kevin-Prince Boateng.

Denayer intéresse le club italien

En défense, Monza pourrait aussi se renforcer avec un nom bien connu du championnat de France. D’après les informations de RMC Sport, le défenseur central Jason Denayer intéresse le promu de Serie A. Les deux parties discutent pour une signature du joueur actuellement libre de tout contrat depuis la fin de sa saison avec l’Olympique Lyonnais.

Depuis quelques semaines, le duo Berlusconi - Galliani peut compter sur les réseaux de François Modesto. Le Français a été nommé directeur du football où il gère la politique sportive aux côtés de Filippo Antonelli, en poste à Monza depuis 2015. L’ancien du SC Bastia ou de l’AS Monaco était jusqu’au mois dernier à la tête des directions sportives de l'Olympiacos et de Nottingham Forest, tous deux propriétés du Grec Evangelos Marinakis.