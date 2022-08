Affaire Pogba: les détails du jour où Paul a été menacé par des hommes armés

Selon des sources proches de l’enquête dans l’affaire Pogba, le milieu de terrain de l’équipe de France s’est fait menacer en mars dernier par deux hommes armés en marge du rassemblement avec les Bleus. Le joueur s'est fait imposer la présence d'un tiers.

Dans les nombreux épisodes que réserve l’affaire Pogba figure celui du jour où le nouveau joueur de la Juventus a été menacé par des hommes armés. Selon des sources proches de l’enquête, en mars 2022, Paul Pogba a été conduit dans un appartement parisien après qu’il soit entré en contact avec d’anciennes fréquentations dans le cadre d’une visite dans son ancien quartier à Roissy-en-Brie. Le champion du monde 2018 était alors en France pour le rassemblement avec les Bleus à l'occasion des deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (2-1, 25 mars) et l’Afrique du Sud (5-0, 29 mars)

Un clé USB avec une vidéo sur l’affaire?

Deux individus cagoulés et armés sont alors sortis d’une pièce de l’appartement et l’ont braqué avec un M16 (arme américaine) et un autre fusil d’assaut. En raison du non-paiement des 13 millions d’euros exigés par ces hommes, Pogba se serait vu contraint d’accepter la présence en permanence à ses côtés d’un dénommé Babacar. En avril 2022, il a remis 100.000 euros à cet individu.

Par ailleurs, les personnes à l’origine de cette extorsion auraient en leur possession une clé USB dont ils prétendent qu’elle contient une vidéo sur l’affaire. Celle-ci a publiquement éclaté samedi soir avec la publication d’une vidéo de Mathias Pogba, frère ainé de Paul promettant de grandes révélations, dont un maraboutage sur Kylian Mbappé.

Les avocats du milieu de la Juventus avaient réagi le lendemain en révélant avoir entrepris des actions judiciaires en France et en Italie. Une enquête a été ouverte en France pour "soupçons de tentatives d’extorsion".