Affaire Pogba: l’influenceur Marc Blata promet de "casser Internet"

Tout en appelant à la mesure et à la modération, l’influenceur Marc Blata promet de "quand même casser Internet" dans l’affaire Pogba dans une série de messages publiés sur Instagram dans la nuit de lundi à mardi.

Il assure ne pas dormir "depuis deux jours", "avoir mal à la tête" et "au coeur". Dans la nuit de lundi à mardi, l’influenceur Marc Blata a publié une succession de vidéos relatives à l’affaire qui oppose les deux frères Pogba, Mathias et Paul. Ces derniers jours, l’ancien candidat de télé-réalité assurait avoir des preuves du supposé maraboutage opéré par Paul Pogba contre Kylian Mbappé. Lundi, il a diffusé une photo montrant un homme se livrant visiblement à un acte de sorcellerie, avant de la retirer en promettant qu’il ne s’agissait pas de Paul Pogba. Quelques heures plus tard, il a joué la carte de la mesure et de la modération sur cette affaire hors du commun, tout en promettant qu’elle fera couler beaucoup d’encre.

"Est-ce que le buzz doit passer avant tout, avant la sécurité des gens, d’une famille?, s’est-il interrogé sur Instagram. Je fais du buzz malgré moi aujourd’hui même si je l’ai cherché toute ma vie. Le buzz, je n’en veux plus trop. On va quand même casser Internet et je ne vais pas vous mentir: est-ce que vous pensez réellement que Mathias fait ça pour l’argent? Est-ce que vous pensez que Mathias est en train de parler de son frère comme ça sur les réseaux pour l’argent? Autant vous dire un truc, quand cette histoire sera terminée, je vous garantis à un milliard de pour cent qu’il y aura soit une série Netflix, soit un film, c’est trop."

"On n’est pas là pour diffamer et faire du mal à qui que ce soit injustement"

"Sur la photo que j’ai postée hier et que j’ai supprimée, ce n’était absolument pas Paul Pogba qui faisait de la sorcellerie, a-t-il poursuivi. Rien à voir. C’est une vidéo que j’ai reçue que je voulais poster mais que j’ai décidé de ne pas poster. Je n’avais pas les éléments suffisants pour la poster, on parle de grosses personnes, on peut atteindre leur image. On n’est pas là pour diffamer et faire du mal à qui que ce soit injustement. Il faut des preuves concrètes et tangibles. On n’est pas des policiers mais on essaie de ne pas faire de dinguerie sur les réseaux sociaux, c’est une arme. On peut détruire des vies, des carrières. Allons-y doucement mais il y a bien plus important que ça. Il ne d’agit pas que de ça. L’histoire de marabout, c’est encore une autre histoire mais je peux vous garantir que là, c’est très, très chaud."

Samedi soir, Mathias Pogba a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux en promettant de faire de grandes révélations sur son frère et son agent, Rafaela Pimienta. Les avocats du nouveau joueur de la Juventus ont répliqué dimanche en révélant que leur client faisait l’objet de "menaces" et de "tentatives d’extorsion en bande organisée". L’international français avait déjà déposé plainte et une enquête pour "tentatives d’extorsion" a été ouverte en France le 3 août auprès des services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Selon les informations de RMC Sport, l’ancien joueur de Manchester United a confié aux enquêteurs avoir payé 100.000 euros à ses extorqueurs qui lui réclamaient 13 millions d’euros.