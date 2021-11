AS Rome: Mourinho furieux contre l’arbitrage

José Mourinho a fustigé l’arbitrage après la défaite de l’AS Rome face à l’AC Milan (1-2), dimanche lors de la 11e journée de Serie A. L’entraîneur s'est retenu tout en dénonçant un manque de respect.

José Mourinho n’a pas trop voulu en dire mais en a dit assez pour diffuser sa colère après la défaite de l’AS Rome face à l’AC Milan (1-2), dimanche lors de la 11e journée de Serie A.

L’entraîneur portugais visait, sans le nommer, l’arbitre de la rencontre. Il lui reproche certainement sa décision d’avoir accordé un penalty en faveur des Lombards après une faute de Roger Ibanez sur Zlatan Ibrahimovic.

"Le manque de respect envers nos fans me met un peu en colère"

"Je félicite Milan et je ne veux rien dire de plus, a-t-il déclaré à l’issue du match. Si je parle, je ne serai pas sur le banc dimanche prochain. Le manque de respect envers nos fans et tous ceux qui aiment la Roma me met un peu en colère. Le respect qu'on a - même dans un match où on n'a pas bien joué, où on n’a pas tout laissé sur le terrain - un autres ne l’a pas et cela me met un peu en colère. J'ai fait un effort pour rattraper tous les joueurs devant les vestiaires et non devant l'arbitre, on a pu contrôler l'émotion et rester sereins."

Milan a mené 2-0 grâce à des buts de Zlatan Ibrahimovic (25e) et Franck Kessié (57e, sp) avant que Stephan El-Shaarawy (90e+3), ne réduise l’écart dans les arrêts de jeu alors que Milan était réduit à dix depuis l’expulsion de Théo Hernandez (66e) pour un deuxième carton jaune. Avec ce succès – leur dixième de la saison en onze matchs-, les Rossoneri partagent la place de leader avec Naples (31 points) avec sept longueurs d’avance sur l’Inter Milan 3e, et 12 sur l’AS Rome, 4e.