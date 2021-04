Guillaume Canet explique le rôle d’Ibrahimovic dans le prochain Astérix

Guillaume Canet a expliqué ce dimanche auprès du JDD pourquoi il avait contacté Zlatan Ibrahimovic pour figurer dans le prochain film inspiré de la bande dessinée sur les aventures d’Astérix et Obélix.

Au cœur du riche casting prévu pour le tournage du film 'Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu', la présence de Zlatan Ibrahimovic a pu surprendre. Annoncée par Guillaume Canet puis confirmée par le buteur suédois lui-même, la participation du footballeur a surpris. Interrogé sur son choix, Guillaume Canet a précisé le rôle du Suédois.

"C’est l’idée de Yohan Baiada, le coproducteur. On cherchait quelqu’un avec de la prestance et de l’arrogance, a expliqué celui qui tiendra le rôle d’Astérix lors d’un entretien accordé au Journal du Dimanche. J’ai réussi à le contacter. Cela l’a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo!"

Canet: "Au départ, il s’appelait Abribus"

Exclu ce week-end en Serie A mais proche de prolonger son contrat avec l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic incarnera donc Antivirus, un soldat romain. Histoire de ne pas être trop dépaysé, le fantasque Suédois portera un numéro neuf, écrit en chiffres romains dans le dos.

"C’est le centurion préféré de César, a encore révélé Guillaume Canet. Au départ, il s’appelait Abribus. Mais on l’a rebaptisé Antivirus parce qu’on l’attend et qu’il tarde à arriver, comme le vaccin!"

Son rôle dans une production de variété n’est pas une première dans le milieu du spectacle pour Zlatan Ibrahimovic. Le buteur de 39 ans a récemment été l’hôte du célèbre festival de chanson de San Remo. Quelques années plus tôt, lors de son passage au PSG et en France, le Scandinave avait également accepté de se mettre en scène pour la bonne cause lors du spectacle des Enfoirés.

>> La Serie A est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports