Inter: "Vous m'avez changé", le vibrant message de Lukaku pour Conte

Romelu Lukaku, l'attaquant de l’Inter milan, a posté un très joli message à l'attention d'Antonio Conte, après le départ de l’entraîneur du club lombard.

Romelu Lukaku (28 ans) a vécu comme une déchirure le départ d’Antonio Conte, mercredi. En désaccord avec la politique d’austérité souhaitée par ses dirigeants, l’entraîneur a claqué la porte de l’Inter Milan quelques jours seulement après avoir offert au club son premier titre de Serie A depuis 2010. Au lendemain de cette annonce, Lukaku a rendu un superbe hommage au technicien.

"En 2014, nous avions discuté pour la première fois et nous entretenons ce lien depuis, a-t-il rappelé. Nous avons eu plusieurs occasions de travailler ensemble, mais Dieu seul sait pourquoi cela ne s'est jamais produit plus tôt. Vous êtes venu au bon moment et vous m'avez fondamentalement changé en tant que joueur. Vous m’avez rendu encore plus fort mentalement et plus important encore, nous avons gagné ensemble!"

"Gagner est tout ce qui compte pour vous et je suis heureux de vous avoir eu comme entraîneur, poursuit-il. Je garderai vos principes pour la suite de ma carrière (préparation physique, mentale et juste l'envie de gagner) c'était un plaisir de jouer pour vous! Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous dois beaucoup Antonio Conte."

Conte l'adore

Lors de sa nomination sur le banc de l’Inter, Conte avait poussé pour recruter Lukaku en provenance de Manchester United. Il était parvenu à ses fins après avoir tenté de le faire venir à Chelsea (2016-2018) et même plus tôt. Le technicien italien est souvent monté au créneau pour défendre son joueur, grand artisan du titre (24 buts en Serie A).

"J'ai entendu des gens dire que Lukaku était un âne, s’était offusqué Conte en janvier 2020. J'ai entendu toutes sortes de choses il n'y a pas si longtemps. C’est facile de dire du bien de Lukaku maintenant, mais si nous regardons en arrière il y a quelques semaines… J'ai toujours dit que Romelu était un diamant brut qui avait besoin de travail pour le lisser. C’est pareil pour Lautaro Martinez. Ces gars ont 26 et 22 ans, ils sont encore jeunes. Je voulais vraiment Romelu lorsque j'étais à Chelsea (2016-2018), même quand j’étais à la Juventus. Je le voulais, maintenant je peux travailler au polissage du diamant."