Juventus: auteur d'une belle entrée contre Empoli, Pogba a encore un pépin physique, selon Allegri

Une semaine après sa première apparition de la saison en Serie A face à Bologne, Paul Pogba a disputé les 30 dernières minutes avec la Juve ce dimanche contre Empoli (victoire 0-2). Convaincant, à l'aise dans la récupération, le milieu de terrain français aurait toutefois ressenti "un pincement au dos" selon son coach Massimiliano Allegri.

Après son entrée en jeu contre Bologne la semaine passée (1-1), Paul Pogba a de nouveau eu droit à un peu de temps de jeu avec la Juve ce dimanche en Serie A contre Empoli (0-2). Entré à la 62e minute de jeu, le champion du monde 2018 a confirmé son retour - progressif - en forme avec la Vieille Dame.

De belles promesses mais une nouvelle blessure pour Pogba ?

En jambes, il n'a pas été avare d'efforts dans la récupération du ballon. Sur le plan technique non plus, l'ancien mancunien ne semble rien avoir perdu, après une dernière année et demi où les blessures (genou, cuisse, adducteurs) ne l'ont jamais laissé tranquille. Il a même cru inscrire un but quelques minutes après son entrée (66e), sur une belle reprise après une remise de Dusan Vlahovic. Mais sa réalisation a été annulée par le VAR, l'attaquant serbe étant en position de hors-jeu.

Evoqué ces derniers jours par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, qu'il estime "encore sélectionnable" tout comme N'Golo Kanté, Pogba sait que son espoir de retrouver un jour l'équipe de France passe par moins de pépins physiques. Et à la fin de la rencontre ce dimanche, le coach de la Juve Massimiliano Allegri a fait redouter le pire : "Il a ressenti un pincement au dos, nous verrons ce que diront les examens. C'est dommage parce qu'il était bien entré". De quoi laisser planer le spectre d'une nouvelle absence pour "la Pioche"...