Juventus: le club est irrité par la première décision de Pogba, finalement opéré

La Juventus, qui s'attend à devoir composer sans Paul Pogba jusqu'à la fin de l'année, ne digère pas la première décision du Français, qui était de ne pas se faire opérer.

Paul Pogba a opté pour la plus sage des décisions, mais l’international français l’a fait à contretemps, quand il n’a plus eu d’autres choix. Et c’est bien ce qui irrite les dirigeants de son club, la Juventus Turin, selon la Stampa. Pogba a subi une lésion du ménisque en juillet dernier, dans le cadre de la préparation estivale de son club.

La Juventus poussait pour que son joueur se fasse opérer, et le lui avait conseillé, d’après la Gazzetta dello Sport, avant de s'incliner devant son refus. Le milieu de terrain avait décidé de ne pas se faire opérer pour garder ses chances intactes de disputer le Mondial (20 novembre-18 décembre), privilégiant une thérapie conservatrice de cinq semaines. Un choix qui s’est révélé désastreux.

Pogba venait tout juste de reprendre la course samedi quand il a été stoppé net par de mauvaises sensations lundi matin. Le changement de stratégie et le passage par le bloc opératoire a été décidé le même jour, alors que le joueur semblait plus enclin à temporiser, encore, au moins dans un premier temps, rapporte la Gazzetta. Le joueur a finalement été opéré du genou droit dans la soirée, et l’intervention s’est bien déroulée, a annoncé son club dans un communiqué.

Les matches que Pogba va manquer

La méniscectomie arthroscopique externe qu’il a subie hier soir devrait l’écarter des terrains pendant plusieurs semaines mettant ainsi en péril ses chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. Le milieu de terrain turinois n’a plus joué en compétition officielle depuis le mois d’avril. Une éternité pour quelqu’un qui aspire à disputer une telle compétition. Sans compter l’affaire qui a éclaté, sur fond de tentatives d’extorsion.

Didier Deschamps saura trouver la solution de remplacement adéquate, le sélectionneur ne manque pas de solution dans l'entrejeu. C'est plus problématique pour la Juve, qui ne reverra pas son joueur avant janvier 2023.

Si les projections de la Gazzetta sont exactes, Paul Pogba va manquer 10 matches de Serie A, (15 au total, en comptant les cinq premières journées auxquelles il n’a pas participé) et les six rencontres de la phase de poules en Ligue des champions. Pas vraiment ce que la Juve espérait en le ramenant au bercail cet été. Paul Pogba n’a pas été épargné par les blessures durant son passage à Manchester United. En six ans passés chez les Red Devils, le Français a manqué 100 matches sur blessure.