Juventus: "Le club est plus grand que n'importe qui", lance Agnelli sur Ronaldo

Parti dans les derniers jours du mercato d’été à Manchester United après trois années à la Juventus, le président Andrea Agnelli s’est exprimé sur la joie d’avoir eu Cristiano Ronaldo dans son club. Tout en affirmant qu’aucun joueur n’est au-dessus de l’institution.

Malgré de bonnes statistiques individuelles pendant trois ans à la Juventus, avec 101 buts inscrits toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo (36 ans) n’a pas réussi à faire franchir un cap au club italien en Ligue des champions. Plus vraiment heureux chez l’actuel septième du championnat, le buteur a décidé de retourner à Manchester United l’été dernier.

Ce vendredi, le président de la Juventus Andrea Agnelli a exprimé sa joie d’avoir pu compter sur le Portugais aux 134 matchs avec la Vieille Dame: "Avoir eu le plus grand joueur du monde dans notre équipe a été un honneur et un plaisir. Pour tout ce qu’il a fait sur le terrain, nous ne pouvons que l’applaudir et le remercier pour nous avoir donné tant de joie".

Mais celui qui est un des fondateurs du projet de la Super League a aussi fait savoir que ni le Portugais, ni aucun autre joueur ne pouvait se retrouver au-dessus de l’institution: "La Juventus est plus grande que n’importe qui. La Juventus vient avant n’importe qui".

Bonucci: "Cette année, nous retrouvons cette humilité qui sert à gagner"

Bien que Ronaldo ait plusieurs fois sauvé la Juventus en championnat, les joueurs comme le président de la Juventus ne semblent pas regretter le départ du Portugais. Au micro de Sky Sports il y a quelques semaines, Leonardo Bonucci s’était montré heureux de ne plus voir son équipe être dépendant d’un seul joueur: "Dans un passé récent, nous avions perdu cette caractéristique (jouer en équipe, ndlr) de la Juventus. Nous jouions avec un grand champion comme CR7 et nous voulions le mettre en mesure de toujours bien faire. Cette année, nous retrouvons cette humilité qui sert à gagner".

Après quatre victoires consécutives en championnat, le 7e de Serie A reste sur un match nul face à l’Inter (1-1) et une défaite contre Sassuolo (2-1) dans les derniers instants.