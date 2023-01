Juventus: Paul Pogba annoncé "disponible" pour faire son grand retour contre Monza

Opéré du genou droit en septembre, Paul Pogba est "disponible" pour le match de la Juventus face à Monza prévu ce dimanche à 15h a annoncé son entraîneur Massimiliano Allegri.

Le milieu de terrain français Paul Pogba, opéré du genou droit en septembre, est "disponible" pour le match de Serie A de la Juventus contre Monza dimanche (15h), a annoncé samedi l'entraîneur Massimiliano Allegri.

"Demain, Vlahovic et Pogba seront disponibles", a déclaré le technicien en conférence de presse. "S'ils sont dans le groupe, cela signifie qu'ils peuvent jouer. Il est évident qu'ils n'ont pas 60 minutes dans les jambes, ils joueront 30 minutes maximum", a ajouté l'entraîneur du club turinois. Paul Pogba, champion du monde 2018 avec les Bleus, s'était blessé au ménisque latéral du genou droit en juillet et avait dû être opéré début septembre, ce qui l'avait privé du Mondial 2022.

Depuis son retour à la Juventus l'été dernier, en provenance de Manchester United, le milieu de terrain français n'a pu disputer le moindre match officiel avec les Bianconeri. Outre le milieu français, l'attaquant serbe Dusan Vlahovic est aussi de retour après une pulbagie qui l'a éloigné des terrains depuis le 25 octobre.

Chiesa, Cuadrado, Bonucci et McKennie absents

D'autres joueurs manqueront eux à l'appel pour affronter Monza ce dimanche, comme Francisco Chiesa victime d'une élongation du fléchisseur de la jambe opérée, mais s'il devrait être de retour jeudi contre la Lazio annonce Massimiliano Allegri. Cuadrado ne sera pas là non plus, victime d'un problème avec son nerf sciatique. Leonardo Bonucci, qui est encore en retard sur sa reprise sera absent lui aussi.

"McKennie ne sera pas là non plus, il y a des rumeurs de marché, je pense que le club a déjà trouvé un accord avec le nouveau club", a ajouté le technicien italien, alors que Fabrizio Romano avance qu'un accord a été trouvé avec Leeds pour un prêt payant avec une option d'achat estimée à 33 millions d'euros plus bonus.