Juventus: Pogba répond très ironiquement à ses détracteurs sur ses vacances au ski

Paul Pogba a posté ce jeudi une vidéo de ses vacances à la montagne pendant la trêve. Le milieu français de la Juventus a taclé ses détracteurs qui lui reprochaient de faire du ski alors qu’il était officiellement blessé.

Forfait au Mondial avec l’équipe de France, Paul Pogba n’a toujours pas joué cette saison avec la Juventus. De retour en Italie après une fin d’aventure compliquée du côté de Manchester United, le milieu de 29 ans s’est attiré les foudres des supporters ces derniers en publiant des photos de ses vacances à la montagne. Toujours inapte à rejouer, le Français a irrité certains fans du club turinois mais a répondu ce jeudi à ses détracteurs avec une nouvelle vidéo pleine d’ironie.

"Moi en train de skier, a écrit le champion du monde 2018 en accompagnement d’une vidéo de lui en train de mimer un skieur. Pour ceux qui se demandaient."

Pogba ne devrait pas rejouer avant février

A l’inverse de Manuel Neuer, gravement blessé pendant ses vacances au ski et forfait pour le reste de la saison, Paul Pogba n’a pas fait de folies. Si le milieu se trouve bien à la montagne, il n’a pas enfilé de skis pendant ses congés.

Sur les différents clichés publiés pendant son séjour dans les Alpes, est à chaque fois à pied et ne s’est donc pas, apparemment, adonné à ce sport déconseillé voire souvent interdit pour les footballeurs.

Touché au genou droit pendant l'été, Paul Pogba poursuit donc sa récupération. Après avoir refusé de se faire opérer rapidement pour garder une chance de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, le milieu est attendu avec impatience par les tifosi bianconeri.

Forfait pour la reprise de la Serie A contre Cremonese, le 4 janvier prochain, 'La Pioche' va tenter de revenir au plus vite. Trop juste pour Naples, mi-janvier, le relayeur est attendu pour début février. Parmi les prochaines échéances que le joueur tricolore va viser, on notera notamment la double confrontation face à Nantes lors des barrages de Ligue Europa les 16 et 23 février prochain. D’ici-là, Paul Pogba en profite pour s’offrir une bonne bouffée d’air frais à la montagne. N’en déplaise à ses détracteurs.