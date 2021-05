Juventus: Ronaldo visite le siège de Ferrari et repart avec une voiture

Cristiano Ronaldo s'est rendu lundi à Maranello, siège de Ferrari, en compagnie de son président Andrea Agnelli, dont la famille est propriétaire aussi de l'écurie de Formule 1 par l'intermédiaire de la holding Exor. L'occasion pour la star portugaise de rencontrer Charles Leclerc et Carlos Sainz, mais aussi de se voir offrir une Ferrari selon la presse italienne.

Cristiano Ronaldo ne s'est pas entraîné lundi avec la Juventus, au lendemain de la défaite des Bianconeri face à l'AC Milan (3-0) lors de la 35e journée de Serie A. La star portugaise s'est rendue plutôt à Maranello, l'historique siège de Ferrari et de son écurie de Formule 1.

CR7 aurait reçu une Ferrari

Cristiano Ronaldo était accompagné pour l'occasion par Andrea Agnelli, président de la Juventus et John Elkann, président d'Exor et de Ferrari. Pour rappel, Exor est la holding dirigée par la famille Agnelli, à la tête de la Juventus et de Ferrari.

Le quintuple Ballon d'Or en a profité pour prendre des photos avec Carlos Sainz et Charles Leclerc, les deux pilotes de l'écurie du "Chevral Cabré" pour cette saison 2021 de Formule 1. En échange, CR7 a offert des maillots signés de la Juventus aux deux pilotes de la Scuderia. Et selon plusieurs médias italiens, Cristiano Ronaldo aurait reçu lui... une Ferrari.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo serait dans l'incertitude au sujet de son avenir. D'autant plus si le club de la Vieille Dame ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. A trois journées du terme du championnat, la Juve n'est qu'à la cinquième place du classement. La presse italienne prévoit un grand chamboulement l'été prochain, qui pourrait aussi avoir raison du président Andrea Agnelli, décrié depuis le projet avorté d'une Super League européenne.