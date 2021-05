PSG: Neymar aimerait jouer un match avec Cristiano Ronaldo

Dans un entretien pour GQ Style, Neymar a répondu à la question de savoir avec quel footballeur il aimerait partager le maillot le temps d'un match. Ayant déjà évolué avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, le Brésilien a porté son choix sur Cristiano Ronaldo.

Ils se sont déjà croisés. A plusieurs reprises lors des clasicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid, entre 2013 et 2017, en clair durant l'intégralité du passage du Brésilien en Catalogne, avant son départ pour le PSG. Mais jamais Cristiano Ronaldo et Neymar n'ont porté le même maillot.

A la question de savoir quel footballeur il choisirait comme coéquipier le temps d'un match s'il ne devait en choisir qu'un, Neymar a donc tranché pour un choix plutôt étonnant au vu de son passé. "Je choisirais Cristiano Ronaldo parce que j'ai déjà joué avec des grands joueurs comme Messi ou Mbappé, a expliqué la star du PSG dans un entretien pour GQ Style. Mais je n'ai pas encore joué au coté de Cristiano Ronaldo."

La Coupe du monde, "le plus grand rêve" de Neymar

A 29 ans, Neymar devrait attendre une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG s'il souhaite un jour évoluer avec le Portugais. Ces derniers jours, le Brésilien a prolongé son bail avec le club parisien jusqu'en juin 2025, ce qui laisse peu la place à un départ pour la saison prochaine. De son côté, Cristiano Ronaldo évolue toujours à la Juventus mais le joueur de 36 ans va arriver dans la dernière année de son contrat et des rumeurs de départ ont déjà été évoquées.

Quant à ses objectifs pour sa fin de carrière, Neymar veut "gagner la Coupe du monde", qui reste "le plus grand rêve" de sa carrière. L'attaquant parisien a aussi répété son envie de décrocher la Ligue des champions avec le PSG. Et d'un point de vue plus personnel, Neymar a confié aussi sa volonté d'avoir "deux autres enfants" pour donner "des frères" à son premier fils David.