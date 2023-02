Naples: Osimhen a sauté plus haut que Ronaldo

Buteur de la tête dimanche face à la Spezia (3-0), Victor Osimhen a effectué un saut à 2,58 m du sol. C’est deux centimètres de mieux que Cristiano Ronaldo, qui était déjà monté très haut en 2019 contre la Sampdoria.

Victor Osimhen est monté haut, très haut ce dimanche. Auteur d’un doublé face à la Spezia dimanche (3-0), l’international nigérian poursuit sa très bonne saison avec Naples, qui fonce vers le Scudetto. L’ancien Lillois (24 ans) a déjà marqué à 16 reprises en 17 rencontres de championnat et a fait vivre un cauchemar à la défense des Aquilotti lors de la 21e journée.

Après avoir vu un premier but refusé pour hors-jeu, le meilleur buteur de Serie A a finalement été récompensé à la 68e minute, lorsqu’il a sauté plus haut que Nikolaou et Dragowski pour inscrire le deuxième but des Napolitains. Un saut mesuré à 2,58 m du sol, selon les médias italiens. Soit deux centimètres de plus que Cristiano Ronaldo, qui avait marqué face à la Sampdoria sur une tête à 2,56 m du sol en 2019.

Naples fait cavalier seul

Porté par son buteur et son génie géorgien Khvicha Kvaratskhelia (8 buts, 11 passes décisives), Naples compte 13 points d’avance sur l’Inter après 21 journées et est sur une série de cinq victoires de rang en championnat. Les hommes de Luciano Spalletti foncent droit vers le troisième titre de leur histoire. Un Scudetto qui échappe à la ville de Campanie depuis la saison 1989-1990.

Mais Naples peut aussi rêver grand en Ligue des champions. Sorti premier de sa poule en ayant notamment balayé Liverpool (4-1), les Napolitains affrontent l’Eintracht Francfort de Randal Kolo Muani en huitième de finale.