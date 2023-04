PSG: Dugarry valide la "dinguerie" Mourinho pour gérer le vestiaire à Paris

Christophe Dugarry a jugé d'un bon oeil la possibilité de voir José Mourinho succéder à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Le membre de la Dream Team RMC Sport fait confiance à l'entraîneur portugais pour gérer les grosses personnalités du vestiaire francilien et se faire respecter.

Bien parti pour remporter le titre en Ligue 1, Christophe Galtier semble également bien parti pour prendre la porte dès cet été. Pas encore évincé, l'entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait s'en aller pendant l'intersaison et la direction francilienne travaille sur des pistes pour sa succession. Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos cible particulièrement José Mourinho. Le palmarès ainsi que la réputation bouillante du technicien portugais plaisent à Christophe Dugarry qui le verrait bien débarquer en France.

"Ecoutez, quand tu as essayé Ancelotti, Tuchel, Emery, Laurent Blanc, Galtier et que cela n'a pas fonctionné, il faut que tu tentes une dinguerie. Pochettino aussi, exactement... a lancé le champion du monde 1998 ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Il faut se rendre compte que ce sont des mecs qui ont un palmarès, qui sont venus de partout et qui ont bourlingué, ils n'ont pas réussi à Paris. Il faut une dinguerie."

>> Toutes les infos sur le PSG

"Il y a des joueurs qui se sont révélés sous Mourinho"

Quart de finaliste de la Ligue Europa et en course pour le podium en Serie A, José Mourinho connait une belle saison avec la Roma. Surtout, le Portugais passé notamment par Chelsea, l'Inter Milan ou le Real Madrid a gardé son gros caractère. Malgré les réticences qu'il a pu avoir à son sujet, Christophe Dugarry a validé l'idée de le voir au PSG.

"Moi Mourinho, je n'étais plus un fou de lui sur la fin car je trouvais qu'il était devenu une caricature de lui-même et qu'il en faisait trop. Cela m'agaçait, il était sorti du terrain et était dans la manipulation de ses joueurs et du vestiaire. Je n'aimais pas ce qu'il renvoyait, a encore estimé le membre de la Dream Team RMC Sport. Après Mourinho, chapeau. Le mec c'est un grand entraîneur, il a réussi des choses et il a remporté des titres. Il y a des joueurs qui se sont révélés sous Mourinho. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de dire du mal de Mourinho et beaucoup de gens qui peuvent en dire du bien."

Dugarry compare Mourinho à un gros dur en prison

Au-delà des compétences tactiques de José Mourinho, Christophe Dugarry a confirmé qu'il appréciait tout particulièrement sa force mentale. A l'image de Karim Benzema lors de son passage au Real Madrid ou Paul Pogba à Manchester United, le technicien lusitanien n'hésite pas à piquer ses joueurs et à mettre ses stars sur le banc si nécessaire. Une bonne nouvelle pour le consultant de RMC Sport alors que l'entraîneur du PSG aura à gérer les Neymar, Mbappé et autres grands noms. Quitte a froisser l'ego de certains.

"Ce vestiaire, il faut se poser la question, peut-être que là ils auraient enfin compris. C'est un peu comme l'image du mec qui arrive en prison. Quand tu arrives en prison, les mecs ont envie de te mettre à l'amende et toi tu vas prendre les deux plus grands et tu les frappes, a ensuite comparé l'ex-attaquant de l'équipe de France. Là tu gagnes le respect du vestiaire et avec Mourinho c'est ce qu'il va se passer."

Et Christophe Dugarry de conclure sur l'option du PSG: "Mourinho avec sa dinguerie et son ego surdimensionné, il n'aura peur de personne. Si les autres sont devenus des agneaux, des gentils du jour au lendemain alors que c'était des monstres avant, lui tu sais qu'il ne va pas se faire dessus. C'est comme au placard. Il faut qu'il arrive dans le vestiaire, il prend les deux plus solides et il les couche. Pas qu'il les frappe mais qu'il les mette sur le banc de touche pendant un mois. Neymar tu vas aller un mois sur le banc de touche et si tu ne fais pas cela tu ne joueras pas. Au moins les choses, elles vont être claires, nettes et précises."