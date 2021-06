Equipe de France: "Génial ce qu'il est en train de faire pour le groupe", Griezmann salue le comportement de Giroud

Antoine Griezmann était en conférence de presse ce dimanche, au lendemain du match nul de l'équipe de France contre la Hongrie à l'Euro 2021 (1-1). Interrogé sur le déclassement d'Olivier Giroud dans la hiérarchie des attaquants, le meneur de jeu a loué son engagement exemplaire.

Exemplaire en tous points. Voilà comment Antoine Griezmann qualifie le comportement d'Olivier Giroud dans le groupe France. Présent en conférence de presse ce dimanche, au lendemain du match nul contre la Hongrie (1-1) à l'Euro 2021, le joueur du Barça a été interrogé sur le déclassement de son coéquipier dans la hiérarchie des attaquants chez les Bleus.

"Je suis à table avec lui, le mec a toujours la banane, le sourire, raconte le numéro 7 de l'équipe de France. Dans le vestiaire, il donne tout, il parle dans le groupe. Sur le terrain, à l'entraînement, il donne tout. C'est exceptionnel d'avoir un attaquant comme ça, ce n'est pas facile pour lui." Le buteur de Chelsea, auteur d'un doublé en préparation contre la Bulgarie, n'était pas entré en jeu lors de la victoire contre l'Allemagne au premier match (1-0) mais a remplacé Karim Benzema face aux Hongrois à la 76e minute.

"Cela ne peut que nous aider"

"On sait qu'il est là, qu'il est prêt à entrer sur le terrain pour faire la différence, complète Antoine Griezmann. Génial ce qu'il est en train de faire pour le groupe, cela ne peut que nous aider sur le terrain et dans la vie de groupe."

Dans un entretien donné à RMC Sport début juin, Olivier Giroud avait assuré qu'il n'y avait pas de problème entre lui et Karim Benzema, malgré quelques déclarations passées de la part du buteur du Real Madrid: "Son retour, je l’ai bien vécu, c’est une bonne nouvelle pour l’équipe de France. On a une arme supplémentaire offensivement, ça augmente nos chances d’être performant. J’estime que c’est bien pour le collectif, après on va être attendus en tant que vice-champions d’Europe et champions du monde. On a un certain statut à défendre, à assumer. Toutes les armes sont les bienvenues, donc évidemment que Karim est le bienvenu."