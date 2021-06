Mercato: Giroud va discuter avec Chelsea pour le laisser partir à Milan

Selon Sky Sport Italia, Olivier Giroud a prévu de rencontrer les dirigeants de Chelsea pour les convaincre de le laisser partir à l’AC Milan. Il est la priorité des dirigeants lombards qui souhaitent le récupérer libre.

L’élimination prématurée de l’équipe de France à l’Euro va permettre à certains joueurs de faire avancer leur situation contractuelle. Cela vaut notamment pour Olivier Giroud (34 ans). Relégué très loin dans la hiérarchie des attaquants par Thomas Tuchel, l’international français veut quitter Chelsea. Il pensait y parvenir facilement puisqu’il était en fin de contrat en juin avant que le club londonien n’exerce une option pour prolonger son bail d’une année supplémentaire.

Un coup destiné à tirer une indemnité du transfert du joueur français. Mais cela complique la tâche de ce dernier, ciblé comme la priorité de recrutement de l’AC Milan pour renforcer son secteur offensif. Le club lombard apprécie le profil de Giroud mais surtout le fait qu’il soit gratuit. Ce n’est plus tout à fait le cas avec l’option exercée par Chelsea. Milan ne souhaite pas verser d’indemnité sur ce transfert et réfléchit déjà à une alternative en étudiant un possible prêt de Luka Jovic, attaquant du Real Madrid.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT



Giroud, lui, veut rejoindre l’AC Milan où un contrat de deux ans et un salaire de 3,5 millions d’euros annuels l’attendent. Selon Sky Sport Italia, il a programmé une rencontre avec les dirigeants de Chelsea pour évoquer sa situation et les convaincre de le libérer de sa dernière année de contrat.

Arrivé au club en janvier 2018 en provenance d’Arsenal, Giroud a marqué onze buts en 31 matchs la saison dernière. Il a conclu un Euro frustrant avec seulement deux entrées en jeu face à la Hongrie (1-1) et la Suisse (3-3, 5 tab 4) en huitièmes de finale.