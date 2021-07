Barça: pas d'échange avec la Juve entre Griezmann et Dybala

Alors que le FC Barcelone cherche actuellement une porte de sortie pour Antoine Griezmann, la Gazzetta dello Sport annonce ce mercredi qu'il ne s'agira pas de la Juventus. Le quotidien italien écarte la rumeur d'un échange avec Paulo Dybala, qui pourrait même prolonger son contrat avec la Vieille Dame.

Le feuilleton qui entoure Antoine Griezmann ne fait que commencer. De retour à l'entraînement avec le FC Barcelone mardi, après trois semaines de vacances, Grizou n'a pas forcément la tête à la Catalogne. Le Barça lui chercherait en effet activement une porte de sortie, deux ans après son arrivée et alors que son contrat court jusqu'en 2024.

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont émergé concernant un possible départ de Griezmann. La Gazzetta dello Sport en a écarté une ce mercredi, en annonçant que l'échange Griezmann-Paulo Dybala entre le FC Barcelone et la Juventus n'aura pas lieu. Selon le quotidien italien, Dybala, à qui il reste un an de contrat avec la Vieille Dame, ne va pas quitter l'Italie.

La piste Atlético s'est également refroidie

La Gazzetta annonce même que Massimiliano Allegri souhaiterait offrir une prolongation de contrat à Dybala et que l'agent de ce dernier, Jorge Antun, va se rendre en Italie la semaine prochaine pour entamer les négociations. Pour le FC Barcelone, il s'agirait d'un coup dur alors que les options sont limitées pour trouver un club capable d'accueillir Griezmann.

La rumeur d'un échange avec Saul Niguez a également pris du plomb dans l'aile ces dernières heures. Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a même déclaré à Marca qu'il souhaitait voir Griezmann "réussir au Barça". Si ces deux pistes se sont donc refroidies, l'été est encore long. Le club catalan va poursuivre ses recherches afin de s'épargner le lourd salaire de Griezmann.