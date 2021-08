Serie A: Giroud devrait être titulaire pour sa grande première avec l'AC Milan

Sauf énorme surprise, Olivier Giroud va être titulaire ce lundi soir avec l'AC Milan contre la Sampdoria (1ère journée de Serie A, 20h45). Le champion du monde français devrait profiter de l'absence de Zlatan Ibrahimovic, blessé.

Les premières minutes d'Olivier Giroud en match officiel sous les couleurs de l'AC Milan devraient l'être en tant que titulaire. Arrivé en Lombardie en juillet dernier après trois ans et demi à Chelsea, l'attaquant français va, sauf énorme surprise, être dans le onze choisi par Stefano Pioli pour débuter contre la Sampdoria ce lundi soir (1ère journée de Serie A, 20h45).

Très peu utilisé par Frank Lampard puis Thomas Tuchel avec les Blues la saison passée, Olivier Giroud n'aura donc pas dû attendre bien longtemps avant de connaître les joies d'une titularisation avec son nouveau club. Considéré comme une sorte de "super sub" au moment de sa signature à Milan, le champion du monde profite de la blessure de Zlatan Ibrahimovic pour récupérer la place à la pointe de l'attaque lombarde.

Le buteur suédois n'est pas rétabli de la blessure au genou qui l'a privé de l'Euro cet été. L'ancien parisien n'a plus joué depuis le 9 mai dernier et la victoire étincelante 3-0 de l'AC Milan sur la pelouse de la Juventus Turin et aura assurément besoin de temps pour faire son retour à la compétition. Voir Olivier Giroud dans la peau du N°9 titulaire des Rossoneri pourrait donc durer.

Auteur d'une bonne pré-saison

Quand le géant suédois aura effectué son retour, la donne sera néanmoins différente, même si Olivier Giroud est convaincu que les deux hommes sont complémentaires. "Tout le monde connaît mes qualités et celles d'Ibra, elles sont différentes et nous pouvons travailler ensemble. Mais c'est le désir de bien jouer qui doit primer, de créer un jeu qui puisse offrir de nombreuses opportunités à tout le monde, pas seulement à nous les attaquants", affirmait-il il y a une semaine au micro de Sky Italia.

Notamment auteur d'un doublé contre le Panathinaikos et d'une réalisation sur la pelouse de Nice en amical, Olivier Giroud s'est montré convaincant en pré-saison. Au-delà du terrain, la personnalité du Français a également séduit ses partenaires, comme le rapporte Eurosport ce lundi. A lui de confirmer sa bonne intégration dès ce soir contre la Sampdoria, à trois jours de l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés avec les Bleus pour le prochain rassemblement.