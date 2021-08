Serie A: "Ingrat", "infâme", Donnarumma visé par des banderoles insultantes à Milan

Au centre d’entraînement de l’AC Milan, son ancien club, Gianluigi Donnarumma a été violemment pris à parti par des banderoles de tifosi lui reprochant son départ au Paris Saint-Germain.

Une invitation avait été émise sur les réseaux sociaux pour "lancer la nouvelle saison" et encourager le club, avant le premier match à domicile de l’AC Milan en Serie A, face à Cagliari, dimanche. Les supporters des Rossoneri avaient donc rendez-vous au Milanello, le centre d’entraînement lombard, pour ce qu’on pensait être un rassemblement bon enfant, mais qui a finalement fait parler de lui pour des messages injurieux à l’encontre de Gianluigi Donnarumma, qui a quitté l’Italie pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

Sur deux banderoles étendues à proximité des terrains d’entraînement, le gardien était pris pour cible directement. "Donnarumma: nous n’oublions jamais les infâmes, fais attention quand tu te promènes par Milan", peut-on lire sur la première. Une bonne partie des tifosi lombards reprochent au champion d’Europe d’avoir privilégié l’argent à son amour pour le club en choisissant cet été de rejoindre le PSG, l’affublant parfois du surnom "Dollarumma".

Leonardo aussi visé

Ses critiques existaient déjà en 2017, lorsque le portier italien avait longtemps tergiversé avant de finalement prolonger, mais avait sévèrement abimé sa cote de popularité. Sur la deuxième banderole, on peut d’ailleurs lire: "Donnarumma bâtard ingrat, tu dégoûtes plus que Leonardo", ce qui dresse la comparaison avec le directeur sportif brésilien, qui avait fait le même choix que son joueur en passant de l’AC Milan au PSG, et avait été pris en grippe par les fans.

"J'ai passé huit ans à Milan, c'était ma maison, j'y ai vécu des moments merveilleux, avait déclaré le principal intéressé au moment de son transfert. Milan m'excite encore aujourd'hui, J'ai un grand respect pour les gens qui y travaillent et pour les fans. [...] Mais la vie est faite de choix, nous avions des ambitions différentes. Je serai toujours un fan."