Real Madrid: Ancelotti dit avoir eu des "problèmes personnels" avec Gattuso, qu'il va affronter

Carlo Ancelotti s’est exprimé ce mardi au sujet de sa relation avec Gennaro Gattuso, désormais entraîneur à Valence. Avant leurs retrouvailles en Supercoupe d’Espagne mercredi soir, le coach du Real Madrid a fait état de "problèmes personnels" avec celui qui a été son joueur à Milan puis lui a succédé sur le banc de Naples.

Champion d’Espagne en titre, le Real Madrid va tenter de remporter la Supercoupe d’Espagne dans les prochains jours. A la veille d’un duel face à Valence lors de la demi-finale de la compétition disputée en Arabie saoudite, Carlo Ancelotti s’est brièvement confié sur sa relation avec Gennaro Gattuso. Désormais rival du coach valencien, l’entraîneur madrilène a vécu une histoire tumultueuse avec son ancien protégé à Milan.

"Nous avons vécu de beaux moments car nous avons gagné la Ligue des champions. La relation n'a pas toujours été bonne et nous avons ensuite eu des problèmes personnels, a expliqué le technicien du Real Madrid en conférence de presse et cité par Mundo Deportivo. Mais je ne veux pas en parler des relations personnelles."

Ancelotti salue ses anciens Rossoneri devenus entraîneurs

Vainqueur de la Ligue des champions la saison passée avec le club merengue, Carlo Ancelotti n’a pas voulu mettre de l’huile sur le feu avant son premier match face au Valence de Gennaro Gattuso. Mais sans aller chercher bien loin, les deux hommes qui se sont côtoyés à l’AC Milan en 2001 et 2009 (deux sacres continentaux à la clé) se sont ensuite divisés du côté de Naples. Alors en place sur le banc du club italien, 'Le Mister' a été écarté pour être finalement remplacé par son ancien soldat immédiatement adoubé par le bouillant Aurelio De Laurentiis en Campanie.

Carlo Ancelotti a, en revanche, tenu à saluer toute la génération de techniciens issus de cette génération dorée chez les Rossoneri: "Beaucoup d'entraîneurs sont sortis de ce Milan que j'ai dirigé. Chacun avec son style et ses connaissances. Gattuso, Inzaghi, Nesta..."

Gattuso élogieux envers Ancelotti

Sans trop s’étendre, Carlo Ancelotti a confirmé que 'Ringhio' ne trouvait pas vraiment grâce à ses yeux ces derniers temps. Mais pour l’entraîneur de Valence, il n’y a pas de problème avec son ancien mentor.

"Ce n'est pas personnel. Je n'ai plus rien à dire. On a beaucoup gagné, on parle d'un des meilleurs entraîneurs du monde, le meilleur de 2022, a estimé le technicien arrivé cet été en Espagne dans des propos relayés par AS. Sur le plan humain et sur le plan footballistique, j'ai beaucoup de respect pour lui."