"Tentatives d'extorsion" sur Paul Pogba: une enquête ouverte en France

Une enquête a été ouverte en France sur des soupçons de tentatives d'extorsion dont se dit victime Paul Pogba, a révélé l'AFP ce dimanche. La veille, son frère Mathias avait promis des révélations fracassantes à son sujet.

Le règlement de comptes de la famille Pogba vient désormais de prendre une tournure judiciaire. Alors que Mathias Pogba avait pris la parole sur ses réseaux sociaux samedi pour promettre de "grandes révélations" sur son frère Paul, une enquête a été ouverte en France pour "soupçons de tentatives d’extorsion" sur le champion du monde 2018, ce dimanche. Selon deux sources proches de la famille Pogba contactées par l'AFP, de fortes sommes d'argent sont réclamées à Paul Pogba s'il veut éviter la diffusion de vidéos prétendument compromettantes.

D’après une source proche du dossier, l’enquête aurait été confiée aux services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Dans un communiqué de presse publié plus tôt dans la journée, les avocats de Paul Pogba, de Yeo Moriba (la mère de Paul et Mathias Pogba) et de Rafaela Pimenta (son avocate) affirment que "les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise" et qu’"elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba."

Les autorités saisies il y a un mois

Dans ce même texte, les représentants du joueur et de son entourage avaient révélé avoir saisi "les autorités compétentes en Italie et en France il y a un mois". Difficile de savoir sur quoi porte cette tentative d’extorsion, tant Mathias Pogba s’était montré mystérieux sur les informations qu’il souhaitait révéler au grand public, se contentant de lister le nom de ses cibles: son frère, son agente et "seconde mère" Rafaela Pimenta, mais aussi Kylian Mbappé.

"Si je fais cette vidéo, j'estime que les supporters français, italiens, anglais, espagnols, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider, en toutes connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, explique l'ancien joueur de Belfort en vidéo. Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit."