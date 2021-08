Barça: des socios vont porter plainte pour tenter d’empêcher le PSG de recruter Messi

Des socios du FC Barcelone ont décidé de déposer une plainte auprès de la Commission européenne afin que le PSG ne soit pas autorisé à recruter leur idole, Lionel Messi, pourtant libre de tout contrat. Ces supporters catalans assurent que le club parisien ne respecte pas les règles du fair play financier.

C’est un départ que les fans du Barça ne digèrent pas. Mais alors pas du tout. Après un très long feuilleton, Lionel Messi ne portera plus le maillot du FC Barcelone. La star argentine qui était en fin de contrat a fait ses adieux dimanche au Camp Nou lors d’une émouvante conférence de presse. Inconsolables, les socios catalans pleurent leur idole. Un départ d’autant plus déchirant que le sextuple Ballon d’Or est fortement pressenti pour s’engager avec le PSG. Une folle rumeur annonçait même l’arrivée de Lionel Messi à Paris dimanche soir. Finalement, l’Argentin n’a pas pris l’avion pour la capitale, préférant attendre qu’un accord total soit trouvé entre ses conseillers et les dirigeants du PSG pour faire le voyage.

"Inconcevable que le fair-play financier serve à aggraver les dérives du football business"

Quoi qu’il soit, cette perspective de voir Messi porter le maillot du Paris Saint-Germain, un club qui entretient une grosse rivalité avec le Barça depuis la remontada, est inconcevable pour un groupe de socios qui a entrepris des démarches sur plan juridique pour tenter de faire capoter le deal. Portée par l’avocat français Juan Branco, une plainte va être déposée devant la Commission européenne. L’attaque du camp catalan repose sur des arguments financiers et les dérives financières supposées de la direction parisienne qui seraient, selon ces socios, pires que celles du Barça. "Il est inconcevable que le fair-play financier serve à aggraver les dérives du football business", a indiqué Juan Branco sur Twitter.