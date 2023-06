Barça: "Etre Leo n'est pas forcément facile", Xavi prend la parole après la grande annonce de Messi

Xavi était l'invité du journaliste Gerard Romero ce jeudi, au lendemain du choix de Lionel Messi de rejoindre l'Inter Miami. L’entraîneur du Barça, qui a longtemps milité pour un retour de l’Argentin en Catalogne, se montre compréhensif avec la décision de son ancien coéquipier.

Le Barça a perdu la bataille. Alors que le club Blaugrana a longtemps espéré faire revenir Lionel Messi à la maison, il a finalement dû se résoudre à le laisser filer à l’Inter Miami. Au lendemain de la grande annonce de l’Argentin, Xavi a pris la parole ce jeudi lors d’un entretien accordé au journaliste Gerard Romero. Triste de ne pas voir son ancien coéquipier effectuer son retour en Catalogne, le coach la joue fair-play.

"J'ai remarqué un changement chez lui ces derniers jours, ces dernières semaines, a confié le technicien espagnol. Il ne voit peut-être pas les choses aussi clairement et nous devons respecter cela. Souvent, nous ne nous mettons pas dans la situation de l'autre. Nous manquons d'empathie et être Léo n'est pas forcément facile. Imaginez la focalisation sur lui: il doit toujours avoir 10 en tout. Il ne peut pas échouer. Et il l'a dit: je n'ai pas eu de bons moments ces deux dernières années et il ne veut pas de ce genre de pression."

"Nous avons beaucoup parlé. Nous l'attendions tous avec impatience, a poursuivi Xavi sur la chaine Twitch de Gerard Romero. Il était le premier, mais cela n'a pas fonctionné. Souvent, on veut quelque chose mais les circonstances ne sont pas réunies. Il veut faire baisser la pression: il veut une vie plus tranquille."

"Jusqu'à il y a quelques jours, il y avait une communication"

"C'est une décision personnelle et je dois la respecter. J'étais convaincu que nous ferions de bonnes choses avec Messi ici. Je ne veux surtout pas décevoir les Barcelonais. Il y a des conversations privées avec Leo que je ne révélerai pas, mais il était très enthousiaste. Je lui souhaite le meilleur, c'est un ami, nous avons beaucoup parlé. Jusqu'à il y a quelques jours, il y avait une communication. Cela n'a pas été facile."

Mercredi, dans une interview accordée à Sport et Mundo Deportivo, Messi a assuré qu'il souhaitait retourner au Barça, mais que les contraintes financières du club l'ont poussé à quitter l'Europe pour rejoindre l'Inter Miami. "La vérité est que, oui, j'étais très excité de pouvoir revenir", a admis le champion du monde argentin de 35 ans. Mais les problèmes financiers du Barça ont fait tomber le plan à l'eau.

Même si la ligue espagnole a donné son feu vert pour le plan de viabilité présenté par le club catalan, le septuple Ballon d'or a jugé qu'il y avait trop d'incertitudes et de contraintes. Avec en filigrane, d'après lui, la crainte de revivre l'été 2021, celui de son départ surprise du Barça.

"Après avoir vécu ce que j'ai vécu et la sortie que j'ai eue, je ne voulais pas me retrouver dans la même situation: attendre de voir ce qui se passerait et laisser mon avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, pour ainsi dire. Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi, à ma famille.”