Mercato: les raisons du mal-être de Messi au PSG

Au moment d’annoncer son choix de rejoindre l’Inter Miami, Lionel Messi a confié qu’il "n'était pas heureux" au cours de ses deux années passées au Paris Saint-Germain. Les raisons de ce mal-être sont multiples.

Il a mis des mots sur une impression partagée par de très nombreux observateurs. Mercredi, au moment d’annoncer son choix de rejoindre l’Inter Miami dans un entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo, Lionel Messi n’a pas fait dans la langue de bois lorsqu’il est revenu sur son passage au PSG. Pour lui, ses deux ans dans la capitale ont été un long chemin de croix.

"La vérité, c'est que la première année a été très difficile, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour différentes raisons, a-t-il lancé. La deuxième année, les six premiers mois, je me suis senti très, très bien, très à l'aise dans le club, dans la ville, avec ma famille. Au milieu, il y a eu la Coupe du monde et je pense que la Coupe du monde a marqué un peu toutes les équipes en général, elle a marqué un peu la saison, avec une compétition aussi importante au milieu pour la première fois. Je pense que cela a beaucoup conditionné la saison. J'espérais terminer la saison d'une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi."

"Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille"

Alors qu’il a été accueilli comme une véritable rock star lors de son arrivée à Paris au cœur de l’été 2021, la relation avec les supporters parisiens s’est détériorée au fil des mois. Jusqu’au point de non retour en cette fin de saison 2022-2023, quand l’Argentin a mis un point final à son histoire parisienne sous les sifflets du Parc des Princes lors de son dernier match sous les couleurs parisiennes. Le mariage n’aura donc jamais vraiment été heureux avec les supporters, qui auraient aimé compter sur lui pour aller au bout en Ligue des champions. Mais pour le septuple Ballon d’or, le sentiment de mal-être ne s’est pas limité à l’aspect purement sportif.

"Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, a insisté Messi auprès des médias espagnols mercredi. J'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher. Ici, je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux. C'est aussi ce qui a motivé ma décision, pour renouer, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants, et profiter du quotidien."

Pour l’Argentin, qui a tout de même eu une belle respiration au milieu de ces deux années avec le sacre mondial de l’Albiceleste au Qatar en décembre dernier, quitter le cocon barcelonais dans lequel il vivait depuis son adolescence a été une trop grande souffrance. Les larmes lors de ses adieux au club Blaugrana en août 2021 laissaient craindre une difficile acclimatation à son nouveau quotidien. Et celà n’a pas manqué.

À Paris, il "partait en pleurant" après avoir laissé ses enfants à l'école

"Pour mes enfants, commencer l'école, se faire de nouveaux amis, c'était très normal, très simple. Nous (avec sa femme, Antonella, ndlr), nous avons beaucoup souffert de cela, confiait-il à ESPN Argentina en octobre dernier. Je me souviens les avoir laissés à l'école et être parti en pleurant, en souffrant pour eux. À Barcelone, nous avions fait notre vie, ce n'est pas facile d'arriver dans un nouvel endroit avec une langue différente."

Un tel changement de vie n’est jamais sans conséquence. Et une interview accordée au média argentin Tyc Sports au moment de faire le bilan de sa première saison parisienne en mai 2022 avait déjà donné le ton: "J'avais l'habitude de jouer toute ma vie d'une manière et arriver à un endroit où ce n'est pas pareil, où tu joues différemment, où tu vois le football différemment, avec de nouveaux coéquipiers... J'avais à Barcelone des coéquipiers qui jouaient à mes côtés depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur. C'était tout nouveau pour moi."

Quelques espoirs sont pourtant nés au début de la saison dernière. De retour à un très haut niveau après l'intersaison, l’Argentin enchaîne les grosses performances jusqu’à l’automne. "L’année dernière, je ne me suis jamais trouvé. Là, c'est différent. Je suis venu avec un autre état d'esprit, en étant plus à l'aise en club, avec le vestiaire, le jeu, les coéquipiers, assurait-il alors auprès d’ESPN Argentina. La vérité, c'est que je me sens très bien et que je profite à nouveau." L’embellie n’aura été que de courte durée.