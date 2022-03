Mercato: Kessié, Raphinha, Haaland, le Barça a déjà lancé les grandes manoeuvres pour l'été

Le Barça n’a pas attendu la fin de la saison pour commencer à plancher sur la constitution de son effectif, avec plusieurs dossiers sur la table. L’équipe du club catalan prend déjà forme, alors qu’un renfort de poids est espéré.

La saison n’est pas terminée, loin de là, mais les contours du prochain exercice prennent forme, et les nouveaux effectifs se dessinent. Le Barça n’a pas chômé de ce point de vue, et les intentions du club n’ont pas tardé à se faire connaître. La presse catalane dans son ensemble se fait écho d’un plan qui viserait à recruter quatre joueurs au total, dont le Norvégien Erling Haaland pour renforcer un effectif de plus en plus stable et prometteur depuis que Xavi a pris les rênes de l’équipe première.

L'équation Haaland-Raiola

Pour continuer sur cette lancée et ne surtout pas infléchir la courbe de progression, peu de grands bouleversements à prévoir, seulement des recrutements ciblés. Le défenseur central de Chelsea, Andreas Christensen (25 ans), a déjà trouvé un accord avec le Barça et quittera l’Angleterre à l’issue de la saison, qui marquera la fin de son aventure avec Chelsea, où le contrat qui le liait au club anglais arrive à son terme.

Il en va de même pour le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié (25 ans), lui aussi en fin de contrat. Le joueur de l’AC Milan arrivera donc libre, et le Barça pourra se féliciter de réaliser une seconde opération à moindre frais.

Il aura besoin de toutes ses ressources s’il souhaite, comme on le laisse entendre dans la région, réaliser le transfert du Norvégien Erling Haaland, l’un des joueurs les plus courtisés de la planète avec Kylian Mbappé. Le jeune international est représenté par le gourmand Mino Raiola. La presse catalane fait état d’exigences monumentales, rendant le joueur inatteignable. Même pour le Barça.

Des prolongations à prévoir

Entre l'indemnité de transfert (75 millions d'euros), les commissions et le salaire, le montant de départ avoisinerait les 250 millions, selon la Vanguardia. Un montant très (trop) important pour un club comme le Barça, qui est toujours dans une situation financière délicate.

Parmi les noms qui figurent sur la liste des potentielles recrues du Barça, celui de Raphinha (Leeds) se situe en très bonne position. Le cas du Brésilien est lié de très près à l’avenir du Français Ousmane Dembélé, dont la prolongation se fait attendre.

Outre ses ajustements à prévoir, le Barça s’attaché également à sécuriser les contrats de ses éléments d’avenir, tels Gavi (2023) et Ronald Araujo (2023). Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone, s’est montré pour le moins optimiste s’agissant de leurs prolongations: "Ils sont très contents du groupe, de l'équipe et cela facilite les négociations. Quand les joueurs veulent le club où ils sont, c'est plus facile de parler et c'est pour cette raison que je suis optimiste, parce que tout le monde, eux aussi, fait en sorte que ce renouvellement de contrat soit possible." Au Barça, on regarde enfin l’avenir avec beaucoup plus de sérénité.