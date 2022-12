Coupe du monde 2022: la folie autour de Messi pour son retour à Rosario

Lionel Messi a effectué son retour dans la ville de Rosario ce mardi après le titre obtenu par l'Argentine au Mondial 2022. 'La Pulga' a eu droit un bel accueil de la part des supporters après être rentré à la maison.

Maradona en 1986, Messi en 2022. Roi sans couronne jusqu’à dimanche, Lionel Messi a terminé sa quête du Graal avec l’Albiceleste cette semaine à l’occasion du Mondial 2022 au Qatar. Sacré champion du monde après la finale remportée aux tirs au but contre la France (3-3, 4 tab à 2), l’attaquant de 35 ans est rentré au pays avec le reste du groupe de Lionel Scaloni ce mardi.

Attendus par près de 5 millions d’Argentins à Buenos Aires, Lionel Messi et ses coéquipiers n’ont finalement pas pu rejoindre le palais présidentiel où ils devaient se rendre à cause de la foule massée dans les rues. Après avoir été exfiltrés en hélico, les joueurs argentins ont finalement pu rentrer chez eux… pour un nouvel accueil de rockstar réservé à 'La Pulga' pour son retour à Rosario.

Messi n’a pas échappé aux photos

Malgré une relation particulière avec sa ville natale, qu’il a quitté jeune adolescent pour se rendre à Barcelone, Lionel Messi a toujours conservé cette attache avec Rosario. Après un nouveau vol en hélico entre Buenos Aires et sa région, accompagné notamment de Paulo Dybala et Angel Di Maria, la star du PSG a vu plusieurs milliers de fans l’attendre pour le saluer. Pendant que ses partenaires poursuivaient leur chemin, lui a eu droit à un hommage nourri.

"Olé, olé, olé, Leo, Leo" ont ainsi entonné les supporters en l’honneur de leur idole comme rapporté par plusieurs médias sud-américains. Malgré le service de sécurité mis en place par les autorités locales, Lionel Messi n’a pas échappé aux photos avec ses fans dont une avec Kily Gonzalez, ancien international argentin aux 56 sélections, lui aussi natif de Rosario.

Messi raccompagné par son épouse en voiture

Après avoir pris la pose avec les supporters venus l’acclamer, toujours protégé par les forces de police, Lionel Messi est ensuite monté dans la voiture conduite par son épouse Antonela Roccuzzo pour rejoindre son domicile sous les vivats de la foule en délire.

En attendant son retour en France et au PSG pour la suite de la saison en Ligue 1 et en Ligue des champions, le septuple lauréat du Ballon d’or risque bien de ne plus pouvoir mettre un pied devant l’autre seul en Argentine. Rien de surprenant après avoir mis fin à une disette de 36 ans à la Coupe du monde.