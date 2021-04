Barça: pas inquiet, Koeman se voit rester la saison prochaine

Ronald Koeman réalise une saison honorable à la tête du Barça. A tel point que malgré les nombreuses rumeurs, l’entraîneur néerlandais pourrait sauver sa tête et rester en place dans le futur. Interrogé sur le sujet ce samedi, le technicien a semblé plutôt confiant.

L’élection de Joan Laporta à la tête du Barça en mars devait sonner la fin du parcours pour Ronald Koeman. Pourtant, et malgré les rumeurs entourant son avenir, l’entraîneur néerlandais est toujours en place et rêve d’un doublé coupe-championnat en fin de saison. Invité à réagir aux nombreux doutes concernant son futur en Catalogne, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a paru assez serein ce samedi face à la presse.

"Le président m’a maintes fois montré son soutien et sa confiance, a estimé le technicien néerlandais à la veille du match contre Villarreal dans des propos rapportés par la presse locale. Je me vois, en principe, comme l'entraîneur pour la saison prochaine. Si ce n’est pas le cas, nous devrons parler."

Plusieurs dossiers chauds à gérer cette saison

Arrivé au début de la saison, Ronald Koeman a rapidement remis de l’ordre au sein du club blaugrana. Vainqueur de la Coupe du Roi contre Bilbao (4-0), le Barça occupe actuellement la troisième place du classement en Liga avec sept matchs à jouer.

Si les Catalans accusent provisoirement deux points de retard sur le Real et cinq sur l’Atlético de Madrid, les partenaires d’Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont une rencontre en retard à rattraper.

Parmi les autres dossiers à gérer pour Ronald Koeman, la question du recrutement. Selon les récentes informations venues de Catalogne, l’ancien coach d’Everton et Southampton aurait bien été consulté par sa direction concernant les éventuelles recrues et aurait notamment validé les choix Eric Garcia et Memphis Depay.

Enfin, l’entraîneur du Barça a aussi une bonne relation avec Lionel Messi. Libre en juin prochain, le sextuple Ballon d’or argentin n’a toujours pas officialisé son choix pour le futur mais ne semble pas opposé à l’idée de continuer à travailler avec Ronald Koeman.

>> La Liga est disponible via l’offre RMC Sport-beIN Sports