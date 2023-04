PSG: Messi s'interroge sur son avenir... dans une campagne de pub pour une marque de luxe

Lionel Messi est au centre d'une campagne de pub pour une valise Louis Vuitton dans laquelle il s'interroge sur son avenir. Alors que les interrogations autour de sa prolongation au PSG sont nombreuses, impossible de ne pas faire un rapprochement avec sa situation personnelle en club.

Le timing et le discours employé renvoient forcément à l’actualité du PSG. Alors que les doutes sur la suite de la carrière de Lionel Messi sont de plus en plus nombreux, l’attaquant argentin est la star d’une campagne de publicité pour une valise Louis Vuitton dans laquelle il s’interroge… sur son avenir.

"Pour moi, l’Horizon (le nom de la valise, ndlr), c’est me tourner vers l’avenir, prendre mon envol, me laisser emporter par mon imagination. Envisager ce qui pourrait se produire, m’ouvrir au champ des possibles", lance Messi face caméra, entrecoupé d’images qui le montrent en train de manipuler la valise en question.

"Je ne sais absolument pas ce que mon avenir me réserve"

"J’aime m’en servir (de la valise). Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend, de ce que l’avenir me réserve. J’aime imaginer, envisager ce qui pourrait arriver, mais je ne sais absolument pas ce que mon avenir me réserve. Ce qui doit advenir adviendra selon la volonté de Dieu."

La marque de luxe ne précise pas la date du tournage de ce clip, qui a peut-être été réalisé il y a plusieurs mois quand l’avenir de La Pulga n’était pas encore au centre de toutes les attentions. Mais le timing a de quoi interroger, le sujet étant au cœur de l’actualité depuis quelques semaines.

Comme indiqué par RMC Sport il y a une dizaine de jours, Messi ne sera pas parisien la saison prochaine à moins d'un gros retournement de situation. Au PSG, l’investissement du joueur est remis en cause. Sans compter que se séparer de lui permettrait de réduire la masse salariale, ce qui n’est pas du tout un détail pour le PSG. Si Doha ne renverse pas la table en décidant de faire de la prolongation de Lionel Messi une priorité, l’avenir de l’Argentin ne s’écrira pas dans la capitale. L’histoire ne dit pas avec quelle valise il quitterait alors la Ville Lumière.