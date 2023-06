Juventus: pourquoi Rabiot a finalement prolongé

Très courtisé cet été, Adrien Rabiot a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire avec la Juventus Turin où il joue depuis 2019.

En fin de contrat avec la Juventus, le milieu de terrain Adrien Rabiot prolongé son séjour turinois d’une année supplémentaire. Plusieurs clubs anglais étaient intéressés par le profil de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, dont Manchester United. Rabiot ne manquait pas de courtisans, mais il a finalement décidé de prolonger avec la Vieille Dame à des conditions équivalentes à celles dont il jouissait jusqu’à maintenant. Le club piémontais a officialisé ce mardi l'extension du contrat de l'international tricolore jusqu'en 2024.

La preuve en est qu’il prolonge avec un salaire sensiblement équivalent d’environ 7 millions d’euros par an dans un club qu'il a rejoint en 2019. Adrien Rabiot souhaitait disputer la Ligue des champions, mais quitte à ne pas jouer la C1 faute de garanties sportives suffisantes, il préférait rester à la Juve où il se sent bien et où il a disputé 177 rencontres depuis son arrivée.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Un environnement favorable à son épanouissement

Rabiot sort de deux saisons très satisfaisantes sur le plan personnel, deux saisons qui lui ont permis de retrouver un rôle de cadre au sein du groupe France dirigé par Didier Deschamps, avec la perspective de disputer l’Euro dans un an, lui qui a été étincelant durant la Coupe du monde au Qatar.

L’entraîneur qui a participé à ce retour au premier plan de celui qu’on surnomme le Duc, Massimiliano Allegri, devrait en plus conserver son poste à la Juventus. Le technicien italien a rejeté une offre de l’Arabie Saoudite pour rester à la tête de la Juve, qui va accueillir Timothy Weah en provenance du Losc, un joueur qu’Adrien Rabiot a bien connu au PSG, et apprécie.