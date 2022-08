Ligue 1: Bruno Irles n'est pas menacé à Troyes, où des recrues sont attendues

Malgré une dernière place en Ligue 1 après trois défaites en trois journées, l'avenir de Bruno Irles à Troyes n'est pas en danger, assure-t-on au sein du club aubois. Entre trois et cinq recrues sont attendues afin de redresser la barre.

Troyes pointe à la dernière place du championnat avec trois défaites en trois matchs de Ligue 1 et reste sur une lourde défaite 4-1 face à l'OL ce vendredi. Alors que plusieurs médias ont commencé des supputations sur l'avenir du technicien, on répète au sein du club que Bruno Irles, en poste depuis janvier à l'ESTAC, n'est pas menacé par ce début de saison difficile.

Entre trois et cinq recrues attendues

Afin de redresser la barre, le club devrait enregistrer entre trois et cinq recrues avant la fin du mercato, dans dix jours. Avec dix buts encaissés en trois rencontres, l'ESTAC est notamment la pire défense de Ligue 1 en ce début de saison. Alors que l'observatoire du foobtall CIES prédit une descente du club de l'Aube en fin de saison, l'ESTAC est d'ores et déjà sous pression, alors que quatre clubs seront relégués au printemps prochain.

"L’objectif, c’est de se maintenir, de pérenniser ce club en Ligue 1. Maintenant, on ne s’est pas fixé d’objectif concret, il dépendra de notre recrutement, avouait déjà Bruno Irles au micro de RMC Sport au début du mois d'août. On va voir ce qu’on est capables de faire et de proposer comme effectif par rapport à cette Ligue 1 qui va être compliquée cette saison." Les trois premières journées ne font que le confirmer.